Naznake snažnije američke potražnje podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima na 68 USD, podstaknute naznakama snažne potražnje u SAD-u i nagađanjima da bi centralna banka mogla uskoro da podrži rast najveće svjetske privrede sniženim troškovima zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 84 centa i iznosila je 67,98 USD. I na američkom tržištu barelom se trgovalo po 84 centa višoj cijeni, od 65,21 USD.

Raspoloženje na tržištu obilježila je u utorak objava primirja u iransko-izraelskom ratu, budući da je stišala strahovanja od poremećaja u snabdijevanju s Bliskog istoka, prenosi Hina.

Izrael je prije desetak dana napao iranska nuklearna postrojenja i vojni vrh, a Iran je odgovorio ispaljivanjem projektila na izraelsku teritoriju. Prošlog vikenda i SAD je izveo napad na postrojenja u Natanzu, Fordou i Isfahanu, a Iran je uzvratio napadom na američku vojnu bazu u Kataru.

Američki predsjednik, Donald Trump, objavio je nakon toga primirje u izraelsko-iranskom ratu, a Tel Aviv i Teheran prihvatili su američku inicijativu.

U srijedu cijene su porasle, podstaknute naznakama snažne potražnje u SAD-u na početku ljetne sezone vožnje.

Zalihe nafte pale su u prošloj sedmici 4,23 miliona barela, rekli su tržišni izvori, pozivajući se na podatke Udruženja proizvođača API.

“Pad zaliha pokazuje da je potražnja u SAD-u i dalje solidna i da trgovinske napetosti nijesu izazvale tako loše posljedice kao što su neki strahovali”, objasnio je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Podršku cijenama pružila je i nada da bi američka centralna banka mogla uskoro da snizi ključne kamatne stope, što obično podstiče ekonomski rast i potražnju za naftom.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio čak 7,48 USD, na 68,71 USD.

