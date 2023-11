Nastavljen veliki pozitivni niz

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je S&P 500 indeks porastao sedmi dan zaredom, što je njegov najduži pozitivni niz u dvije godine, jer ulagači vjeruju da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) više neće povećavati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,17 odsto, na 34.152 boda, dok je S&P 500 porastao 0,28 odsto, na 4378 poena, a Nasdaq indeks 0,9 odsto, na 13.639 bodova, prenosi SEEbiz.

Zahvaljujući uvjerenju ulagača da je Fed završila ciklus povećanja kamata, prošle sedmice su berzanski indeksi zabilježili najveći sedmični skok u ovoj godini, a pozitivan niz nastavljen je i na početku ove sedmice.

S&P 500 porastao je sedmi, a Nasdaq indeks osmi dan zaredom, što je njihov najduži pozitivni niz od novembra 2021. godine.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa se najviše zahvaljuje usponu cijena dionica Amazona, Applea, Microsofta i još nekih tehnoloških divova, na koje je pozitivno uticao pad prinosa na obveznice.

U fokusu ulagača bile su i izjave nekoliko zvaničnika Feda, koji su bili vrlo oprezni. Nijesu signalizovali ni dalje povećanje ni skorašnje smanjenje kamata.

Njihove poruke mogu se svesti na to da privreda i dalje snažno raste, što znači da bi se mogla izbjeći recesija. Međutim, inflacija je i dalje vrlo visoka, pa se čekaju novi podaci koji će pokazati treba li dodatno prilagoditi monetarnu politiku.

Više od godinu kretanja na tržištu najviše su zavisila o špekulacijama kada će centralne banke zapadnih zemalja završiti ciklus povećanja kamata i na kojim će nivoima kamata taj ciklus završiti.

Ubuduće će se najviše špekulisati o tome na koje će nivoe i u kojem period kamate biti spuštene. A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,1 odsto, na 7410 bodova, a pariski CAC 0,39 odsto, na 6986 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je 0,11 odsto, na 15.152 boda.

