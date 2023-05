Nastavljaju info kampanju o IPARD-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili su proizvođačima u osam opština sve detalje novog IPARD javnog poziva.

Info kampanje su održane u Cetinju, Budvi, Bijelom Polju, Herceg Novom, Kotoru, Kolašinu, Mojkovcu i Beranama.

Prethodno su održane u Nikšiću, Danilovgradu, Zeti i Tuzima.

“Četvrti je dan informativne kampanje tokom koje predstavnici Ministarstva organizuju radionice o procedurama sprovođenja IPARD petog javnog poziva o investicijama u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima za zainteresovane poljoprivredne proizvođače koji se mogu prijaviti od ponedjeljka do 15. juna”, rekli su iz Ministarstva.

Korisnici javnog poziva mogu biti svi pojedinci i kompanije koji su registrovani za bavljenje poljoprivredom.

Podrška se dodjeljuje za gotovo svaki sektor poljoprivredne proizvodnje, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje poljoprivredni proizvođači moraju da zadovolje da bi uspješno konkurisali i bili podržani.

“Iskustva iz prethodnih realizovanih IPARD javnih poziva dobra su osnova za pripremu poljoprivrednih proizvođača koji ranije nijesu uspjeli da ispune uslove. Svima njima sugestija je da u dogledno vrijeme počnu da pripremaju projekte i spremaju potrebnu dokumentaciju, kako bi se uspješno prijavili i ugovorili podršku”, dodali su iz Ministarstva.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu se preuzeti od dana objave javnog poziva sa sajta Ministarstva, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program www.gov.me/ipard.

Predstavnici Ministarstva danas održavaju prezentacije u Plužinama, Šavniku, Andrijevici, Plavu i Gusinju.

Prezentacija IPARD javnog poziva sjutra će biti organizovana u Pljevljima, Rožajama, Petnjici i na Žabljaku, a u petak u Ulcinju i Baru.

