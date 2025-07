Nastavlja se podrška sistema UN Ministarstvu finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažno partnerstvo sistema Ujedinjenih nacija (UN) i crnogorske Vlade neophodno je nastaviti, kao i definisanje novih zajedničkih razvojnih iskoraka, ocijenili su ministar finansija, Novica Vuković i rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori, Dijego Sorilja.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je na sastanku razgovarano o zajedničkim inicijativama čiji je cilj podrška održivom razvoju Crne Gore, a posebna pažnja usmjerena je na Fond za ubrzani razvoj Crne Gore /Montenegro SDG Acceleration Fund/, koji predstavlja važan mehanizam za mobilizaciju međunarodnih i domaćih resursa u svrhu dinamičnijeg sprovođenja reformi i ubrzanog ekonomskog razvoja.

Sorilja je podsjetio na prisustvo 19 agencija koje u okviru sistema UN funkcionišu u Crnoj Gori, ukazujući na otvorenu podršku koja je na raspolaganju u završnoj fazi integracionog procesa. On je naglasio da će ekspertska podrška ubuduće biti fokusirana, između ostalog, i na bolju iskoristljivost sredstava iz zelenih klimatskih fondova.

Vuković je poručio da Ministarstvo finansija, kao nosilac trećine pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU, ostaje posvećeno jačanju partnerstava sa međunarodnim organizacijama, uz snažan fokus na ekonomske reforme, inkluzivan rast i održiv razvoj.

Tokom sastanka najavljeno je i da će u avgustu na dužnost stupiti nova rezidentna koordinatorka UN u Crnoj Gori. Vuković je zahvalio dosadašnjem koordinatoru na predanom radu i doprinosu razvojnim projektima, ističući očekivanje da će se partnerstvo Vlade i sistema UN, koje traje već dugi niz godina, nastaviti jednako uspješno i konstruktivno i u novom poglavlju saradnje.

