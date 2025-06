Nastaviće saradnju na razvoju finansijske pismenosti i inkluzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna (CBCG) i Svjetska banka (SB) nastaviće intenzivnu saradnju na razvoju finansijske pismenosti i inkluzije, jer samo dobro informisani građani mogu donositi odgovorne finansijske odluke i aktivno doprinositi ekonomskom razvoju zajednice, ocijenili su predstavnici dvije institucije.

CBCG je danas, u saradnji sa SB, organizovala radionicu posvećenu digitalnoj komunikaciji u oblasti finansijske pismenosti.

Događaj je okupio predstavnike regulatora, državne uprave, obrazovnih i ostalih institucija potpisnica Memoranduma o saradnji na sprovođenju Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori za period od 2023. do 2027. godine, kao i predstavnike banaka koje posluju na crnogorskom tržištu.

„Cilj radionice bio je jačanje institucionalnih kapaciteta za osmišljavanje i sprovođenje edukativnih aktivnosti putem digitalnih kanala, uz primjenu savremenih komunikacionih alata i praksi“, saopšteno je iz CBCG.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa globalnim trendovima u digitalnoj komunikaciji, razmijene iskustva i dobiju konkretne preporuke za kreiranje sadržaja koji doprinose većoj vidljivosti i razumijevanju finansijskih tema.

Radionicu je otvorila guvernerka CBCG, Irena Radović, koja je istakla stratešku posvećenost CBCG finansijskoj pismenosti i inkluziji i prilagođavanju savremenim komunikacionim trendovima.

„U našem Strateškom planu za period od ove do 2028. godine, jasno smo postavili prioritete – razvoj digitalnih servisa i jačanje otvorene i dvosmjerne komunikacije sa građanima. Današnja radionica je upravo korak u tom pravcu, jer digitalni kanali nijesu cilj sami po sebi, već sredstvo da bolje razumijemo potrebe građana i da im pružimo prave informacije, u pravo vrijeme i na pravi način“, poručila je Radović.

Šef kancelarije SB za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Christopher Sheldon, kazao je da ta institucija snažno podržava CBCG u nastojanjima da finansijski sistem u Crnoj Gori učini efikasnijim, inkluzivnijim i fokusiranim na potrebe građana.

„U tom kontekstu, posebno zahvaljujem guvernerki Radović na njenom liderstvu i posvećenosti da finansijsko obrazovanje postane nacionalni prioritet“, poručio je Sheldon.

Program radionice je vodio viši stručnjak za odnose sa javnošću u SB, Aaron Wesley Korenewsky, dok je iskustva Banke Italije u promociji finansijske pismenosti kroz digitalne kanale i kampanje predstavila Maria Iride Vangelisti iz Odjeljenja za finansijsku edukaciju.

Tokom cjelodnevnog programa, obrađene su teme kao što su trendovi vezani za kreiranje zanimljivih edukativnih sadržaja na društvenim mrežama, komunikaciju sa različitim ciljnim grupama, praćenje i mjerenje efekata kampanja i ostalo.

Učesnici su imali priliku i da kroz praktične vježbe kreiraju kratke edukativne video poruke koristeći dostupne digitalne alate.

Radionica je dio projekta modernizacije platnih sistema i Programa za doznake i plaćanja koje SB sprovodi u partnerstvu sa CBCG, pod pokroviteljstvom SECO (Swiss Secretatiat of Economic Affairs), a u cilju jačanja finansijske pismenosti, uključujući razvoj pristupačnih i relevantnih edukativnih sadržaja i alata, prilagođenih savremenim potrebama građana.

