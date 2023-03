Nastavak podrške EK razvoju saobraćajne infrastrukture Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je koridorski razvoj neophodan kako bi se osigurala bolja veza barske luke sa njenom gravitacionom zonom i podstakao kompletan završetak rekonstrukcije željezničke pruge Bar-Vrbnica, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović se danas sastao sa šefom jedinice za Crnu Goru u Direktoratu za susjedstvo i politiku proširenja (DG NEAR) Michael Millerom, kako bi razgovarali o nastavku saradnje Evrospke komisije (EK) i Crne Gore na razvoju kapitalnih projekata iz oblasti saobraćaja.

Ibrahimović se zahvalio na dosadašnjoj dobroj i plodonosnoj komunikaciji i pozdravio odluku EK koja je 5. decembra prošle godine odobrila dodatnih šest miliona EUR bespovratnih sredstava za pripremu ažuriranja Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare i pripremu Glavnog projekta sa pratećom tehničkom i tenderskom dokumentacijom za onu dionicu za koju se kroz ažuriranje Studije pokaže da treba biti prva naredna dionica za realizaciju.

„Predstoji nam sagledavanje i redefinisanje prioriteta realizacije pojedinih projekata i preferiranih uslova finansiranja. Crnoj Gori je koridorski razvoj neophodan kako bi se osigurala bolja veza luke Bar sa njenom gravitacionom zonom i podstakao kompletan završetak rekonstrukcije željezničke pruge Bar-Vrbnica”, istakao je Ibrahimović.

On je dodao da bi za Crnu Goru bila odlična vijest ukoliko se odobri investicioni grant od 75 miliona EUR za željeznicu, a na osnovu aplikacije koja je podnešena u zadnjem WBIF pozivu, u februaru ove godine.

Aplikacija se odnosi na zahtjev za dodijeljivanje bespovratnih sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji tri željezničke dionice – Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci i saobraćajnu signalizaciju i rekonstrukciju betonskih mostova, tunela i kosina. Ovim investicionim paketom, osim što bi se remontovao ključni dio željezničke pruge prema Srbiji, povećala bi se propusna moć željeznice, što je neophodno da bi se privukao i teret preko barske luke.

„Ulažemo značajne napore da saniramo stanje u željezničkom sistemu, ali nam je neophodna podrška evropskih partnera i finansijskih institucija kako bismo završili rekonstrukciju kompletne željezničke pruge Bar–Vrbnica”, naglasio je Ibrahimović i dodao da svakako radimo na strateški važnim regionalnim pravcima.

Tokom sastanka je bilo riječi i o potrebi da se dalje razvija pruga od Podgorice preko Nikšića do Čapljine, kao i pruga Podgorica-Tirana za koju je završena priprema Studije opravdanosti sa idejnim rješenjima.

„Connectivity Summit koji će se održati u Crnoj Gori u maju ove godine biće odlična prilika da zemlje regiona, to jest da resorni ministri pokažu spremnost da nastave zajedno da rade na boljoj saobraćajnoj povezanosti regiona i pošalju jasnu poruku da je kontinuirana saradnja visoko na agendama zvaničnika zemalja Zapadnog Balkana”, rekao je Miller dodajući da će EK nastaviti da podržava Crnu Goru u realizovanju planova u cilju podsticanja koridorskog razvoja.

On je istakao takođe težnje EK da snažnije podržava modernizaciju željezničke infrastrukture, budući da u skladu sa Zelenom agendum ovaj vid saobraćaja ima poseban značaj.

Sagovornici su se složili da je veoma važno nastaviti ovako uspješnu saradnju, koja u krajnjem rezultira boljem kvalitetu života svih građana Crne Gore i da bez obzira na političke promjene, proces ulaska naše države u EU mora biti u fokusu svih donosioca odluka.

