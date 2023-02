Nastavak aktivnosti na izradi nacionalne fintek strategije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) će u narednom periodu zajednički sa predstavnicima finansijskog sektora raditi na stvaranju uslova za bržu transformaciju poslovanja u toj oblasti, saopštio je guverner Radoje Žugić.

On je, obraćajući se predstavnicima finansijskog sektora na radionici koja je održana u CBCG, kazao da im je cilj da odgovore novim izazovima i zadovolje rastuće zahtjeve potrošača.

Naime, u čertvrtak i danas je u vrhovnoj državnoj instituciji, a u okviru aktivnosti na izradi nacionalne fintek strategije, održano više radionica, namijenjenih različitim sektorima koji utiču na funkcionisanje i razvoj nacionalnog fintek sistema.

Radionicama su prisustvovali predstavnici javne uprave, regulatora, akademske zajednice, finansijskog i IT sektora.

„Održane radionice predstavljaju nastavak komunikacije i koordinacije u vezi sa izradom nacionalne fintek strategije, a prethodilo im je istraživanje o statusu razvoja i primjene finteka i digitalnih finansijskih usluga u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Na radionicama je diskutovano o predlozima zajedničkih aktivnosti, na bazi preporuka pomenutog istraživanja, kao i o konkretnim narednim koracima u pravcu izrade i implementacije nacionalne fintek strategije, te određivanju uloga i odgovornosti pojedinačnih aktera u predstojećim procesima.

Viceguvernerka Zorica Kalezić je zahvalila Evropskom fondu za Jugoistočnu Evropu (EFSE), uz čiju je pomoć CBCG obezbijedila tehničku podršku za izradu nacionalne fintek strategije, u vidu angažmana eksperta međunarodne fintek konsalting kuće Vedanvi iz Londona, Jaya Tikama.

„Primjena finansijske tehnologije pomoći će nam da izgradimo fintek tržišta koja imaju snažan potencijal da kreiraju efikasan i inkluzivan finansijski sistem što će, uz regulativu usklađenu sa EU direktivama i standardima, doprinijeti privlačenju stranih direktnih investicija i jačanju izvoza“, saopštila je Kalezić.

Finansijska tehnologija (fintek) podrazumijeva upotrebu novih tehnologija u cilju poboljšanja i automatizacije finansijskih usluga. Fintek pomaže pojedincima i kompanijama da bolje upravljaju svojim finansijskim aktivnostima.

