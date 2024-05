Nasdaq na novom rekordu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Inicijativa optimista podigla je tehnološki sektor na Wall Streetu, međutim dominantni sentiment je oprez zbog neizvjesnosti oko daljeg smjera monetarne politike.

Dow Jones oslabio je 0,55 odsto, na 38.852 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,02 odsto, na 5306 bodova, a Nasdaq indeks 0,59 odsto, na rekordnih 17.019 bodova, prenosi SEEbiz.

Novi rekord Nasdaqa najviše se zahvaljuje skoku cijene dionice Nvidie, najvećeg svjetskog proizvođača čipova za vještačku inteligenciju, sedam odsto. Zahvaljujući tome, tehnološki sektor je bio najveći dobitnik, što je podržalo i blagi rast S&P 500 indeksa.

Međutim, ostali sektori nijesu prošli tako dobro jer nema vijesti koje bi ih podržale. Cijene dionica su mjesecima rasle zahvaljujući špekulacijama da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, što bi podržalo rast privrede.

Te špekulacijesu splasnule jer svi posljednji makroekonomski podaci pokazuju da su inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno.

Zbog toga čelnici Feda već duže vrijeme ponavljaju da bi kamatne stope mogle ostati povišene duži period nego što se očekivalo.

