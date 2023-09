Nasdaq jedini u blagom minusu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice na američkim berzama u petak su uglavnom porasle, jer su trgovci odbacili slabiji izvještaj o zapošljavanju koji je povećao vjerovatnost da će američka centralna banka odustati od podizanja kamatnih stopa u narednim mjesecima.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 34.837,71 bod, što je 0,33 odsto više nego u četvrtak, prenosi SEEbiz.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti od 4.515,77 bodova, odnosno 0,18 odsto više, dok je tehnološki indeks Nasdaq oslabio neznatno i zaključio trgovanje na 14.031,81 bod.

Rasla je i cijena zlata koje je poraslo neznatno na 1.966,80 USD za uncu od 31,1 gram.

