Nasdaq indeks porastao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak S&P 500 i Dow Jones indeks pali, jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog povećanja carina raste, dok je Nasdaq dostigao novi rekord.

Dow Jones oslabio je 0,98 odsto na 44.023 boda, a S&P 500 0,4 odsto na 6.243 boda. Nasdaq indeks ojačao je 0,18 odsto na 20.677 bodova.

Novi rekord Nasdaqa najviše se zahvaljuje skoku cijene dionice Nvidije četiri odsto, nakon što je ta najveća svjetska kompanija po tržišnoj vrijednosti objavila plan o ponovnom izvozu čipova u Kinu.

To je podstaklo i cijene drugih proizvođača čipova, pa su dionice AMD-a i Super Micro Computera poskupile više od šest odsto, prenosi Hina.

Zahvaljujući tome, sektor proizvođača čipova ojačao je 1,3 odsto, a po istoj stopi porastao je i S&P indeks tehnološkog sektora, pa je dostogao rekordnu vrijednost.

No, ostali sektori nijesu prošli tako dobro, jer je ulagače zabrinuo rast inflacije u SAD-u.

Objavljeno je da su potrošačke cijene u junu porasle 0,3 odsto na mjesečnom nivou, a 2,7 odsto na godišnjem.

To je u skladu s očekivanjima analitičara, ali to je ujedno i najviša stopa inflacije od februara.

Zbog toga su splasnula očekivanja u vezi smanjenja kamatnih stopa američke centralne banke.

„Izvještaj o inflaciji je uglavnom u skladu s očekivanjima, no čini se da se povećanje carina počinje osjećati u ekonomiji”, rekao je analitičar u firmi Commonwealth Financial Network, Rob Swanke.

Ulagače nije impresionirao ni početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata, a prve izvještaje su objavile tri velike banke.

Nakon objave rezultata, cijena dionice JPMorgan Chasea pala je 0,7 odsto, a Wells Farga 5,5 odsto. Dionica Citigroupa poskupila je 3,7 odsto.

I na evropskim bezama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,66 odsto na 8.938 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,42 odsto na 24.060 poena, a pariski CAC 0,54 odsto na 7.766 bodova.

