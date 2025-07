Nasdaq i S&P 500 na novim rekordima

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 i Nasdaq Composite dostigli su nove prekretnice u četvrtak, dok su investitori nastavili ignorisati zabrinutost zbog carina.

I S&P 500 i Nasdaq Composite zatvorili su se na istorijskim maksimumima, s porastom od 0,27 odsto i završivši dan na 6.280,46. Tehnološki orijentisani Nasdaq zatvorio je s porastom od 0,09 odsto na 20.630,67. Dow Jones Industrial Average dodao je 192 boda, odnosno 0,43 odsto i završio na 44.650,64, prenosi SEEbiz.

Ti potezi uslijedili su nakon što je predsjednik Donald Trump kasno u srijedu rekao da će 1. avgusta stupiti na snagu američka carina od 50 odsto na uvoz bakra. Trump je takođe najavio carinu od 50 odsto za Brazil, dijelom kao odmazdu za trenutno suđenje protiv bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara zbog njegove uloge u navodnom pokušaju poništavanja rezultata izbora iz 2022. godine.

Trump je dodao da je taj potez bio posljedica “vrlo nepravednog trgovinskog odnosa” s Brazilom, rekavši da je “daleko od recipročnog”.

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva kasnije je izjavio da će zemlja odgovoriti na porez od 50 odsto u skladu sa svojim zakonom o ekonomskoj recipročnosti. iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) pao je dva odsto.

Prije predsjednikove najave o porezima Brazilu, poslao je pisma u kojima je diktirao nove američke stope na uvoz najmanje sedam dodatnih zemalja. Takođe je ranije ove sedmice poslao pisma s novim stopama čelnicima 14 drugih zemalja, poput Japana i Južne Koreje. Carine bi trebalo da stupe na snagu 1. avgusta.

Uprkos rastućim trgovinskim napetostima, američka tržišta uspjela su dostići rekordne nivoe, oporavljajući se od strmih gubitaka pretrpljenih u proljeće.

„Nevjerovatno je pomisliti da su procjene vrijednosti iznad onih na kojima smo započeli godinu s obzirom na sve neizvjesnosti s tarifama, a sada imamo novi rok. Tržište je izuzetno neosjetljivo na sve ove prepirke, i mislim da s dobrim razlogom“, rekao je vođa istraživanja i kvantitativnih strategija u Horizon Investmentu, Mike Dickson.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS