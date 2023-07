Naredne srijede tematska sjednica Vlade o turističkoj sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi naredne srijede trebalo da održi tematsku sjednicu posvećenu isključivo turističkoj sezoni.

Premijer Dritan Abazović kazao je da će se sjednica održati van Podgorice.

„Biće pozvane sve institucije koje imaju direktno učešće u turističkoj sezoni, da iznesu svoje komentare u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju i neke dobre podatke”, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

Biće pozvani Nacionalna turistička organizacija (NTO), Morsko dobro, Uprava prihoda i carina, Uprava policije, Nacionalni parkovi, Aerodromi Crne Gore, To Montenegro, Regionalni vodovod, elektroenergetske kompanije.

On je pozvao sve ministre da sa svojim saradnicima dođu na sjednicu.

