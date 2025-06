Naredne sedmice tender za projektovanje puta od novog mosta na Šćepan polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za projektovanje puta od budućeg mosta na Šćepan polju ka postojećoj magistrali sa crnogorske strane biće raspisan naredne sedmice, najavio je direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović.

On je, nakon obilaska terena na kojem će se raditi novi most koji će povezati Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, podsjetio da se više decenija čekalo da se krene sa stvaranjem uslova za normalno saobraćanje na tom značajnom međunarodnom putu.

“Nakon što je raspisan tender za Projektovanje i izgradnju međudržavnog mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare u mjestu Šćepan polje, odmah raspisujemo i tender za projektovanje puta od mosta ka magistrali sa crnogorske strane. Sve to nam daje motiv da nastavimo na unapređenju saobraćajne infrastrukture između dvije države”, kazao je Vuksanović.

On je dodao da će dionica od mosta do magistrale biti duga 2,5 kilometra, a namjera je da cijeli posao bude završen u istom periodu kada bude izgrađen novi most preko Tare.

“Ova dva projekta su samo nastavak unapređenja saobraćajne infrastrukture na putnom pravcu Podgorica – Nikšić – Plužine i dalje prema Sarajevu. Već smo rekonstruisali dionicu od Nikšića do Jasenovog polja, sada rekonstruišemo dionicu od Jasenovog polja do Zaborja u dužini od oko 15-ak kilometara, a nadamo se da ćemo za par mjeseci imati završen projekat od Zaborja do Seljana u dužini od desetak kilometara”, rekao je Vuksanović.

