Napredak u OIE i energetskoj efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je rangirana na nivou prosječne implementacije svih ugovornih strana Energetske zajednice (EZ), ali je ostvarila značajan napredak u obnovljivim izvorima energije (OIE), energetskoj efikasnosti i učincima institucija, ocijenjeno je na sastanku u Podgorici.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, održao je u petak sastanak sa direktorom Sekretarijata EZ, Arturom Lorkowskim, koji je predstavio Put Crne Gore ka evropskim energetskim integracijama, a koji proizilazi iz Godišnjeg implementacionog izvještaja Sekretarijata za prošlu godinu.

Na sastanku je, kako se navodi u saopštenju Skupštine, saopšteno da je ključna prekretnica u prošloj godini donošenje Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora energije, ali napredak je ostvaren i donošenjem Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, daljom implementacijom Zakona o energetskoj efikasnosti, izradom Nacrta nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP), a najnovije dostignuće ostvareno je usvajanjem Zakona o energetici u ovoj godini.

Međutim, pored određenog napretka na polju zaštite životne sredine, neusklađenost Termoelektrane (TE) Pljevlja sa pravilima o ograničenom životnom vijeku i dalje je prisutna.

U vezi sa tim, Lorkowski je iskazao očekivanje da će ekološka rekonstrukcija, koja se upravo dešava u TE Pljevlja, omogućiti usklađivanje sa direktivom.

Sastanku su, ispred Odbora, prisustvovali predsjednik Boris Mugoša i članovi Zdenka Popović, Dejan Đurović, Slađana Kaluđerović, Nikola Milović. Milović i Kaluđerović su članovi Parlamentarnog plenuma EZ, dok su Popović, Mugoša i Kaluđerović članovi Zelene poslaničke grupe u Skupštini Crne Gore.

Poslanici su se upoznali da su izmjene Zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa potrebne za puno preuzimanje Elektroenergetskog integracijskog paketa, od čega zavisi dalji proces povezivanja tržišta sa Italijom.

Polazeći od konsultacija koje je imao sa resornim ministarstvom, Lorkowski je iskazao očekivanje da će navedeni zakon biti dostavljen Skupštini tokom aprila.

On je saopštio da je Sekretarijat spreman da pruži svu potrebnu podršku u procesu usvajanja ovog zakona i sugerisao da se isti donese najkasnije u junu ove godine, jer bi to dalo priliku Crnoj Gori da se pridruži tržištu električne energije EU prije pristupanja Crne Gore u EU i to u prvom kvartalu 2027. godine.

Lorkowski je saopštio da je Sekretarijat dostavio u martu ove godine resornom ministarstvu komentare na tekst Nacrta NECP-a.

On je dodao da Sekretarijat zahtijeva dodatna preciziranja u NECP-u o tome koja je strategija države u vezi sa budućnošću TE Pljevlja.

Takođe, iskazao je zadovoljstvo kada je u pitanju nivo stručnosti Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i kazao da je način izbora njenih novih članova Odbora trenutno predmet procjene Sekretarijata sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom.

Lorkowski je potencirao na važnost saradnje Sekretarijata sa parlamentom, jer cijeni da je neophodno da poslanici prilikom razmatranja zakona imaju cjelokupnu sliku i razumijevanje zbog čega se usvajaju u određenim vremenskim fazama.

On je podsjetio na predstojeći sastanak Plenuma koji će se održati 24. aprila sa poslanicima Evropskog parlamenta i ukazao da sastanak predstavlja nastavak ovog dijaloga, ali i platformu za pripremu Crne Gore za buduće članstvo u EU, očekujući da to bude brzo, kao i za uključivanje u teme koje su aktuelne u Evropskom parlamentu.

Nakon prezentacije, a s obzirom na konsultacije koje je Lorkowski imao sa predstavnicima drugih institucijama, poslanike je interesovalo mišljenje resornog ministarstva i EPCG na aktuelna energetska pitanja sa fokusom na TE Pljevlja, jer TE učestvuje sa 54 odsto u ukupnoj potrošnji energije i gašenje iste imaće uticaj na oko tri hiljade zaposlenih u lancu TE Pljevlja – Rudnik uglja.

S obzirom na to da je Nacrt NECP-a poznat Sekretarijatu, zatraženo je dodatno pojašnjenje o aktivnostima koje se odnose na period do 2035. i do 2041. godine.

Poslanici, koji su članovi Zelene poslaničke grupe, iskazali su uvjerenje da podržavaju zelenu tranziciju, ali da je potrebno da bude pravedna.

Takođe, kao članovi Zelene poslaničke grupe, imali su priliku da se upoznaju sa izazovima Slovenije u stabilnosti snabdijevanja električnom energijom, koja pored limitiranih kapaciteta TE Šoštanj i korišćenja OIE, ima nuklearnu elektranu kao sigurnost sistema.

U vezi sa tim, iskazali su zabrinutost, smatrajući da to u Crnoj Gori neće biti lako, s obzirom da finansijske procjene tranzicije, prema podacima sa kojima raspolažu, iznose oko 4,6 milijardi EUR.

Oni su podsjetili da je ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja već počela, u koju će biti uloženo oko 70 miliona EUR i dodatnih 100 miliona EUR zamjenske energije.

Poslanici su posebno ukazali na neizvijesnost kako će ova dešavanja i povezivanje Crne Gore sa tržištem električne energije EU uticati na cijenu električne enerije u Crnoj Gori, koja je regulisana i za domaćinstva i za privredu.

Stoga, zatražili su podršku Sekretarijata da se u daljim pregovorima sa EU pokuša obezbijediti pretpristupni fond, koji bi isključivo bio namijenjen socijalnoj dimenziji zelene tranzicije.

