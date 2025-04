Napredak u klasteru zelene agende presudan za proces EU integracije

Podgorica, (MINA) – Napredak u klasteru zelene agende i održive povezanosti presudan je za proces evropske integracija Crne Gore u onome što su temeljne dugoročne politike evropskog projekta, kazao je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), Predrag Zenović.

Zenović je to rekao na sastanku Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu politiku između Crne Gore i EU, koji je održan danas u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), sastanku su predsjedavali državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Nenad Vitomirović sa crnogorske strane i zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, u Generalnom direktoratu za proširenje i istočno susjedstvo, Heinke Veit, u ime Evropske komisije (EK).

Zenović je rekao da je zajednički cilj jasan – energetski stabilna, evropski umrežena Crna Gora, zemlja posvećena održivom razvoju.

On je naglasio da je napredak u klasteru zelene agende i održive povezanosti presudan za proces EU integracija Crne Gore u onome što su temeljne dugoročne politike evropskog projekta, i nasljeđe budućim generacijama.

Zenović je podsjetio da usvajanje Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2024–2030. godine i pratećeg Akcionog plana postavlja jasne ciljeve za poboljšanje saobraćajne infrastrukture i sigurnosti.

Ističući značaj usklađivanja zakonodastva, Zenović je najavio više zakonodavnih aktivnosti.

On je kazao da se regulatorna unapređenja u oblasti transporta nastavljaju uz podršku međunarodnih eksperata, čime se, kako je dodao, stvaraju usliovi za sigurniji, efikasniji i ekonomski održiv saobraćajni sistem.

Zenović je podsjetio da usvajanjem zakona o energetici i o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, uz sprovođenje programa energetske efikasnosti, građani, posebno u sjevernim opštinama, direktno osjećaju benefite ovih politika.

On je poručio da energetika ostaje ključni stub ekonomske politike Crne Gore, kako u kontekstu zelene tranzicije, tako i jačanja energetske sigurnosti.

Zenović je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će se usvajanjem Nacionalnog energetskog i klimatskog plana učvrstiti posvećenost Crne Gore ciljevima održivog razvoja i Evropskom zelenom dogovoru.

On smatra da Crna Gora posjeduje ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije.

Zenović je ukazao na napredak postignut u pripremi revidiranog Akcionog plana za kohezionu politiku, ključnog za korišćenje EU fondova.

Zenović je podsjetio da je fokus na regionalnom razvoju, smanjenju ekonomskih dispariteta i jačanju institucionalnih kapaciteta za efikasnu apsorpciju fondova.

Veit je, kako se dodaje, naglasila važnost sprovođenja reformi u ovoj ključnoj fazi pristupnog procesa, uz isticanje da je EK posvećena pružanju podrške Crnoj Gori u ovom zadatku.

Ona je navela da je Vlada Crne Gore postavila ambiciozan cilj – privremeno zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine.

„Da bi se to postiglo, svi politički akteri moraju se ujediniti i ispuniti obaveze iz EU agende, bez skretanja pažnje na sporedna pitanja“, poručila je Veit.

Iz MEP-a su rekli da je na sastanku posebno istaknuta podrška dostupna kroz Instrument za pretpristupnu pomoć i Plan rasta, s posebnim naglaskom na značajnu podršku u okviru Reformske agende za sektore obuhvaćene ovim Pododborom.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić, zahvalio je EU na nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi i temeljnim sistemskim, ali i vrijednosnim reformama.

On je rekao da u Poglavlju 27 Crna Gora ima još osam završnih mjerila, koja mora ispuniti kako bi zatvorila poglavlje.

„U pogledu primjene i sprovođenja propisa, u potpunosti smo posvećeni harmonizaciji sa zakonodavstvom EU naročito u oblasti horizontalnog zakonodavstva, zaštite prirode, klimatskih promena, hemikalija i buke“, rekao je Ćulafić.

Crna Gora se danas, kako je naveo Ćulafić, može pohvaliti završenim Nacrtom Zakona o zaštiti prirode.

„Kao i usvojenim ažuriranim Nacionalno utvrđenim doprinosom u borbi protiv klimatskih promjena, sa ambicioznim planom da do 2030. godine smanjimo emisiju GHG za 55 odsto, odnosno za 60 odsto do 2035“, dodao je Ćulafić.

On je rekao da je u skladu sa novim Zakonom o upravljanju otpadom, pripremljen Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period od 2025–2029 (DPUO).

„Akcionim planom za sprovođenje DPUO utvrđeni su ciljevi i zadaci koji su definisani u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, obavezama Crne Gore kao kandidata za članstvo u EU, kao i trenutnim stanjem u oblasti upravljanja otpadom“, rekao je Ćulafić.

On je naveo da je u odnosu na Zakon o upravljanju otpadom usvojeno 16 podzakonskih akata, kao i da je pripremljen 31 akt.

„U cilju daljeg usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je finalizovalo Zakon o klimatskim promjenama. Usvajanje Zakona će istovremeno omogućiti i ispunjavanje obaveza definisanih Mapom puta za dekarbonizaciju u okviru Energetske zajednice“, rekao je Ćulafić.

On je podsjetio da Crna Gora aktivno radi na pristupanju LIFE programu Unije, čime se, kako je dodao, stvaraju važne administrativne pretpostavke.

„Očekujem pristupanje ovom programu, odnosno potpisivanje sporazuma krajem aprila, ili u prvoj polovinu maja“, kazao je Ćulafić.

Vitomirović je kazao da je Crna Gora u potpunosti posvećena pridruživanju EU i da se nada da EK prepoznaje napore koje država u pregovarački proces.

„Siguran sam da ćemo u narednom periodu, uz vaše smjernice i kontinuiranu podršku, napraviti još bolje rezultate“, kazao je Vitomirović.

