Naplatni punktovi neće raditi za Dan nezavisnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naplatni punktovi FC Snabdijevanje, tokom predstojećeg praznika – Dana nezavisnosti Crne Gore, neće raditi u srijedu i četvrtak.

Iz Elektroprivrede (EPCG) je saopšteno da će naplatni punktovi u tržnim centrima, Big Fashion i Gintaš, raditi u petak i subotu, dok ostali naplatni punktovi neće raditi.

“Radno vrijeme naplatnih punktova u tržnim centrima će se obavljati u skladu sa njihovim radnim vremenom”, dodaje se u saopštenju.

