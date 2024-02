Napetost na Bliskom istoku podigla cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 82 USD, zbog pogoršanih izgleda za prekid sukoba u palestinskom Pojasu Gaze.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 79 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 82,42 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,02 USD višoj cijeni, od 77,24 USD, prenosi Hina.

Tržišta su u četvrtak uznemirili pogoršani izgledi za prekid sukoba u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze. Izraelske snage bombardovale su grad Rafah na granici Gaze i Egipta, a izraelski premijer, Benjamin Netanyahu, odbio je u srijedu predlog palestinskog Hamasa o prekidu vatre.

U petak su izraelske snage nastavile sa vazdušnim napadima na Gazu.

“Izjava da ‘nijedan dio Pojasa Gaze neće biti imun na izraelsku ofanzivu’, navela je učesnike naftnih tržišta na zaključak da ne postoji čak ni tračak želje za mirom, pa premija za ratni sukob nije dovoljno visoka”, napisao je John Evans iz PVM-a.

Ukrajina je u petak dronovima napala dvije rafinerije na jugu Rusije. U rafineriji Ilsky buknuo je požar. Uprkos ponovnim ukrajinskim napadima i tehničkim problemima, Rusija u februaru izvozi više nafte nego što je planirano sporazumom vodećih proizvođača.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici na čelu s Rusijom, smanjuju proizvodnju kako bi podržali cijene u vremenu prigušene potražnje.

“Još čekamo dokaz da Rusija može dovoljno da smanji izvoz i bez ograničenja koja nameću vremenske prilike”, rekao je analitičar Commerzbanka, Carsten Fritsch, komentarišući smanjivanje snabdijevanja iz grupe OPEC+.

U međuvremenu je američko Ministarstvo finansija sankcioniralo još tri kompanije sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i jedan tanker registrovan u Liberiji, zbog transporta ruske nafte skuplje od 60 USD. Grupa sedam najrazvijenijih zemalja (G7) utvrdila je gornju granicu kako bi smanjila ruski prihod.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,29 USD, na 80,15 USD.

