Napad na Iran podigao cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijena sirove nafte u svijetu porasla je nakon izraelskog napada na Iran.

Kako prenosi BBC, trgovci su zabrinuti da bi sukob između Irana i Izraela mogao da poremeti snabdijevanje iz tog regiona bogatog naftom.

Kako se navodi, cijena nafte utiče na sve, od cijena benzina do cijena hrane u prodavnicama, a analitičari ocjenjuju da će trgovci u narednim danima pratiti sukob, prenosi B92.

“To bi moglo da preraste u veći rat koji remeti snabdijevanje naftom na Bliskom istoku”, rekla je Vandana Hari iz Vanda insajta.

Navodi se da bi u ekstremnom scenariju, Iran mogao da poremeti isporuke miliona barela nafte dnevno ukoliko mete izraelskih napada budu infrastruktura ili saobraćaj u Ormuškom moreuzu, koji se smatra jednim od najvažnijih svjetskih brodskih ruta, kroz koji prolazi oko petina svetske nafte.

U svakom trenutku postoji nekoliko desetina tankera na putu ka ili iz Ormuskog moreuza, jer tuda veliki proizvođači nafte i gasa na Bliskom istoku i njihovi kupci transportuju energiju iz regiona. Ormuški moreuz povezuje Zaliv sa Arapskim morem.

“U narednih dan ili dva, tržište će morati da uzme u obzir gdje bi ovo moglo da eskalira”, rekao je šef energetskog istraživanja u MST Financial-u, Saul Kavonić.

