Najviše ponuda od kineskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na drugoj dionici auto-puta Mateševo – Andrijevica stiglo je deset ponuda od kineskih, turskih, holandskih i indijskih kompanija.

Vijesti pišu da su među prijavljenima i firme koje su posredno gradile na prvoj dionici auto-puta ili rade na rekonstrukciji mosta na Đurđevića Tari, bulevaru Tivat – Jaz i višemilionskim projektima u regionu.

Na tender su, kako saznaju Vijesti, stigle tri međudržavne ponude i to jedna holandsko-turska na čelu sa kompanijom Ballast Nedam Infra B. V., tursko-azerbejdžanska firma Cengiz i Azvirt, kao i kinesko-turska Xingtai road and bridge construction group i Makimsan Asfalt Taahhut naat San.

Najviše ponuda iz pojedinačne zemlje odnosno pet, stiglo je iz Kine, a podnijele su ih Sichuan Road and Bridge corporation, China Communications Construcion Company limited, zajednička PowerChina, Stecol i PCCD, grupna CC Transportation construction group i Capital Engineering & Research Incorporation, kao i zajednička Shandong Foreign Economic & tehnical cooperation co i Shadong Luqiao group.

Od ostalih pojedinačnih, stigla je jedna zajednička turskih firmi Makyol i Dogus, ali i od indijske Afcons Infrastructure limited.

Tender za drugu dionicu auto-puta raspisan je 28. februara na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) a trebalo je da traje do 29. aprila, ali je rok za dostavljanje ponuda na zahtjev ponuđača produžen do 14. maja. Ova dionica će koštati između 550 i 600 miliona EUR, od čega će se Evropska komisija učestvovati sa 100 miliona bespovratne podrške, a EBRD sa povoljnim kreditom od 200 miliona EUR. Vlada će zbog toga mora da poštuje želje evropskih partnera.

Iz državnog Monteputa su Vijestima objasnili da ocjenu ponuda rade po pravilima i procedurama EBRD-a, koja obezbjeđuje nadzor i transparentnost procesa, te da ta banka daje konačnu saglasnost na izbor najpovoljnije ponude. Oni su zvanično potvrdili da je na tender za drugu dionicu auto-puta pristiglo deset ponuda.

“Sada predstoji evaluacija tehničkih ponuda u kojoj se detaljno analiziraju svi dostavljeni podaci i dokumentacija. Ova faza će trajati nekoliko sedmica, u zavisnosti od obima dostavljenih ponuda. Nakon okončane prve faze postupka, slijedi dostavljanje finansijskog dijela ponude, a odluka o izboru izvođača biće donesena nakon što se završi kompletna evaluacija i dobiju odobrenja od strane EBRD-a. Procijenjena vrijednost radova na dionici auto-puta Mateševo-Andrijevica iznosi oko 550 miliona eura. Tačan iznos koji će biti ugovoren, biće poznat nakon što se sprovede druga faza tenderskog postupka, u okviru koje će kvalifikovani ponuđači biti pozvani da dostave svoje finansijske ponude, nakon čega ćemo imati tačan podatak o vrijednosti radova za drugu dionicu auto-puta”, kazali su iz Monteputa.

Prijava je stigla od kineske China Communications Construction Company (CCCC), odnosno matična kompanija korporacije China Road & Bridge Corporation (CRBC), koja je gradila prvu dionicu auto-puta od Smokovca do Mateševa.

Među deset je i zajednička ponuda kineskih kompanija Shandong Foreign Economic & tehnical cooperation co i SFETC & SDLQ, koje trenutno rade bulevaru Jaz-Tivat tj posao vrijedan više od preko 54 miliona EUR. Ponuđač je Shadong Luqiao group kojem je dodijeljen tender za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari, koja je vrijedna sedam miliona EUR.

Jedina ponuda koja je samo djelimično povezana sa Evropom je holandsko-turska, koju nosi Ballast Nedam Infra koja gradi velike infrastrukturne projekte kao što su auto-putevi, mostovi, tuneli i luke. U toj zajedničkoj ponudi su i kompanije Rec uluslararas inaat yatirim sanayi ve ticaret anonim sirketi i Onur taahut tasimacilik insaat ticaret ve sanayi anonim sirketi, a svima im je krajnji vlasnik turska investiciona firma Ronesans holding.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS