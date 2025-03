Najveće šanse u razvoju energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveće šanse za diversifikaciju crnogorske privrede nalaze se u razvoju energetskog sektora, sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije, smatraju ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović i šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o mogućnostima daljeg proširivanja već uspješne i intenzivne saradnje između ove međunarodne finansijske institucije i crnogorske Vlade i kompanija u oblasti energetike.

Šahmanović se zahvalio na dosadašnjoj značajnoj finansijskoj i tehničkoj podršci koju je EBRD pružio Crnoj Gori, posebno u realizaciji projekata u sektoru obnovljivih izvora energije i izradi novog pravnog okvira u ovoj oblasti.

„Crna Gora ima ogroman energetski potencijal koji mora postati okosnica privlačenja investitora i novog ekonomskog rasta. Naša ambicija nije samo da budemo destinacija za investicije, već da budemo i pokretač i partner u realizaciji tih investicija. Stvaranjem snažnog zakonskog i strateškog okvira, šaljemo jasnu poruku – Crna Gora je spremna za investicioni zamah“, poručio je Šahmanović.

On je dodao da su Zakon o obnovljivim izvorima energije i novi Zakon o energetici temelj budućeg investicionog ciklusa, ali da tek predstoji ključna faza – izrada podzakonskih akata koji će dodatno urediti normativni okvir.

U tom segmentu, očekuje se nastavak saradnje sa EBRD-om, naročito u vidu tehničke i konsultantske podrške, kako bi se regulatorno usklađivanje realizovalo na najbolji način.

Zakaria je predstavio aktuelne projekte u oblasti OIE koje banka realizuje u saradnji sa Elektroprivredom (EPCG) i Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES) – vjetroelektranu Gvozd, izradu tehničke dokumentacije za trafostanicu Brezna i dalekovod Herceg Novi–Vilusi, kao i pripreme za solarnu elektranu na Slanom jezeru snage 50 MW.

On je kazao da se uprkos izazovima, projekti realizuju planiranom dinamikom, bez većih prepreka.

Na sastanka su dogovorene konkretne aktivnosti na kojima će EBRD banka pružiti tehničku podršku Ministarstvu energetike u okviru podrške koja je obezbijeđena od Evropske unije.

„Poseban akcenat će biti stavljen na kompletiranje pravnog okvira za obnovljive izvore energije i pripremu prve aukcije za dodjelu tržišnih premija za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora“, zaključuje se u saopštenju.

