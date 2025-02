Najteži pad Dow Jonesa od početka godine

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su u petak pale, jer su novi podaci iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) izazvali zabrinutost među ulagačima zbog usporavanja ekonomije i “ljepljive” inflacije, što ih je navelo u potragu za sigurnijom imovinom.

Gubici su se intenzivirali pri zatvaranju, jer su trgovci strahovali da će ostati dugo u vikendu koji bi mogao donijeti još jedan niz naslova iz administracije američkog predsjednika, Donalda Trumpa, koja je predložila niz carina i drugih promjena politike koje pokreću tržište otkako je preuzela dužnost prije mjesec.

Dow Jones je potonuo 1,69 odsto, da bi trgovinski dan zatvorio na 43.428,02 poena. Pad u petak, njegov najgori u ovoj godini, donio je njegove dvodnevne gubitke na otprilike 1.200 bodova.

S&P 500 pao je 1,71 odsto na 6.013,13, označavajući drugu negativnu sesiju nakon što je indeks u srijedu dan zatvorio na rekordnoj vrijednosti. Nasdaq Composite je pao 2,2 odsto na 19.524,01, prenosi SEEbiz.

Mnoštvo podataka izazvalo je novu zabrinutost za privredu i poslalo ulagače u obveznice, što je uzrokovalo pad prinosa.

Indeks raspoloženja potrošača Univerziteta u Mičigenu pao je na 64,7 bodova u februaru, što je pad od gotovo deset odsto i strmiji od očekivanog, jer su potrošači izrazili zabrinutost zbog veće inflacije, uoči mogućih novih carina.

Petogodišnji izgledi za inflaciju u anketi bili su 3,5 odsto, najviše od 1995. godine. Pored toga, prodaja postojećih kuća u SAD-u pala je prošlog mjeseca više od očekivanog, na 4,08 miliona jedinica. Indeks menadžera nabavke u uslugama u SAD-u takođe je pao, prema S&P Globalu.

Walmartove dionice su oslabile 2,5 odsto, označavajući drugi dan pada nakon što je firma objavila slabiju prognozu od očekivane, koja je takođe pogoršala izglede za potrošače i privredu.

Favoriti ulagača, kao što su Nvidia i Palantir, zabilježili su velike gubitke u petak, jer su trgovci krenuli prema tradicionalno sigurnijoj imovini.

Procter & Gamble popeo se 1,8 odsto, dok su General Mills i Kraft Heinz napredovali više od tri odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS