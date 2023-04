Najavljeni letovi iz Kijeva za Podgoricu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avio-letovi na relaciji Kijev-Podgorica, prema objavljenoj preliminarnoj projekciji Aerodroma Crne Gore (ACG), mogli bi ovog ljeta biti uspostavljeni, iako su svi letovi iz ukrajinskog glavnog grada suspendovani do daljeg zbog ratnog sukoba između te države i Rusije.

Iz ACG su nedavno objavili listu sa 40 destinacija sa kojima će Aerodrom Podgorica biti povezan tokom ljetnje sezone i prema kojoj, na relaciji od Kijeva do Podgorice, treba da saobraća ukrajinska avio-kompanija Windrose, koja je tražila svoje termine od ACG, pišu Vijesti.

Iz državne firme je saopšteno je da je riječ o linijama koje su do sada najavljene, odnosno potvrđene, ili su u procesu usaglašavanja sa avio-kompanijama, uz napomenu da su najave podložne promjenama.

Na pitanje da li je ukrajinska avio-kompanija potvrdila ovu liniju i na osnovu čega je navedena u preliminarnoj projekciji, iz ACG su Vijestima odgovorili da posao organizuju isključivo na osnovu zvanično dostavljenih zahtjeva za opsluživanje od avio-operatora.

”U preliminarnoj projekciji su navedene, principijelno i bez izuzetka, sve destinacije koje su nam najavile sve avio-kompanije u periodu u kom su tražile termine za slijetanje i polijetanje na aerodromima Podgorica i Tivat. Aerodromu Podgorica obratila se avio-kompanija Windrose Airlines koja je tražila termine za slijetanje i polijetanje od 3. juna do 28. oktobra za letove iz Kijeva, dva puta sedmično, utorkom i subotom. Ova najava je i prema posljednjim ažuriranim podacima i dalje aktivna i nalazi se u preliminarnoj projekciji saobraćaja”, naveli su iz ACG-a.

Osim letova iz Kijeva, prema projekciji, saobraćaj je najavljen i sa moldavskom niskotarifnom avio-kompanijom Fly One na relaciji Kišinjev-Tivat, iako su letovi u Moldaviji, takođe zbog bezbjednosti, onemogućeni.

”Aerodromu Tivat se obratila avio-kompanija Fly One za termine za slijetanje i polijetanje od 13. juna do 23. septembra iz Kišinjeva, jednom sedmično”, naveli su iz ACG-a.

Oni su naglasili da su na zahtjev te kompanije, kao i na zahtjev Windrose-a pozitivno odgovorili, a da li će letovi biti realizovani zavisi od njih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS