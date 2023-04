Najava smanjenog snabdijevanja podigla cijene nafte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak prema 86 USD, podržane najavom vodećih proizvođača da će dodatno smanjiti snabdijevanje u cilju stabilizacije cijena, nakon problema u bankarskom sektoru koji su podstakli strahovanja od krize.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 64 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 85,57 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 81 cent višoj cijeni, od 81,23 USD, prenosi Hina.

Na početku sedmice, cijene je katapultirala najava Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, uključujući Rusiju, da će od maja do kraja godine smanjiti snabdijevanje za dodatnih 1,66 miliona barela dnevno.

Kada se tome doda dva miliona barela dnevno koje OPEC+ izdvaja iz ponude od oktobra prošle godine, snabdijevanje će se smanjiti za 3,66 miliona barela dnevno, što odgovara oko 3,7 odsto globalne potražnje.

Zbog najave OPEC+ brojni analitičari sada procjenjuju da bi se cijena barela u Londonu do kraja godine mogla popeti na oko 100 USD.

Američka investiciona banka Goldman Sachs sada očekuje da će do kraja ove godine dostići 95 USD i 100 USD do kraja naredne.

“Iz vrlo šturih izjava ne može se jasno razabrati motiv smanjenja snabdijevanja. Možda je motiv strah da bi se oscilacije kakvima smo nedavno svjedočili na tržištima kapitala mogle preliti i na cijene nafte, a možda percepcija članica OPEC+ da je fizičko tržište slabo, što se ne vidi na širem tržištu”, rekao je Callum Macpherson iz Investeca.

Značajniji rast cijena nafte zakočila su strahovanja ulagača od viših troškova za kompanije i potrošače. Pribojavaju se i ponovnog rasplamsavanja inflacije koje bi centralne banke moglo podstaći da ubrzanim tempom podižu kamatne stope.

Posmatrači na tržištu pokušavaju da procijene koliko će još dugo američka centralna banka morati da podiže kamatne stope kako bi “ohladila” inflaciju i hoće li američka ekonomija možda skliznuti u recesiju.

Aktivnost u američkoj industriji spustila se u martu na najniži nivo u gotovo tri godine, a mogla bi se još više smanjiti ako troškovi zaduživanja ponovo porastu, što bi otežalo pristup kreditima.

OPEC je odvojeno objavio da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njegovih članica skočila čak 6,72 USD, na 84,84 USD.

