Naftni sektor podigao indekse

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, predvođeni dionicama naftnih kompanija, jer su zbog vojnog sukoba na Bliskom istoku snažno porasle cijene “crnog zlata”.

Dow Jones ojačao je 0,59 odsto na 33.604 boda, dok je S&P 500 porastao 0,63 odsto na 4.335 poena, a Nasdaq indeks 0,39 odsto na 13.484 boda, prenosi SEEbiz.

Na samom početku trgovanja indeksi su bili u negativnom području, jer je ulagače zabrinuo vojni sukob na Bliskom istoku, nakon što su u subotu borci islamističke organizacije Hamas upali u Izrael i ubili više od 700 ljudi.

Izrael je u nedjelju uzvratio vazdušnim napadima na Palestince u Gazi, a poginulo je više stotina ljudi s obje strane. Sukobi su nastavljeni i u ponedjeljak.

Zbog toga je na finansijskim tržištima vladala nesigurnost, a zbog mogućeg narušavanja isporuka nafte s Bliskog istoka cijene “crnog zlata” snažno su porasle. Zahvaljujući tome, S&P 500 indeks energetskog sektora bio je najveći dobitnik, s rastom od 3,5 odsto.

Snažno su porasle i cijene dionica proizvođača oružja. Tako je dionica Northrop Grummana poskupila više od 11 odsto, a L3Harris Technologiesa gotovo deset odsto.

S druge strane, oštro su pale cijene dionica avio-kompanija, kako zbog prekida letova za Tel Aviv, tako i zbog rasta troškova za gorivo.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.492 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,67 odsto na 15.128 poena, a pariski CAC 0,55 odsto na 7.021 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS