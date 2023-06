Nafta poskupila nakon najave Saudijske Arabije da će smanjiti proizvodnju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u ponedjeljak su na londonskom tržištu porasle iznad 77 USD, nakon što je Saudijska Arabija objavila da će tokom jula smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno.

Na londonskom tržištu cijena barela sirove nafte porasla je 90 centi na 77,03 USD, dok je na američkom skočila 92 centa na 72,66 USD.

Nakon sastanka Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+) održanog u nedjelju, Saudijska Arabija je poslije višesatnih pregovora objavila da će smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno, prenosi SEEbiz.

Ta mjera, koja bi prema službenom Rijadu mogla biti produžena i nakon jula, dolazi u trenutku kada su cijene nafte u padu zbog oslabljene globalne privrede.

Osim kratkotrajnog rasta u aprilu, cijena nafte padaju već oko godinu. Na primjer, sredinom prošle godine barel OPEC-ove nafte koštao je oko 115 USD.

U oktobru prošle godine OPEC, koji ima udio na globalnom tržištu od oko 40 odsto, odlučio je da smanji proizvodnju za dva miliona barela dnevno.

Za razliku od Saudijske Arabije i ostalih zemalja OPEC-a, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) bi u narednoj godini mogli donekle da povećaju proizvodnju.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak porastao 56 centi na 73,35 USD.

