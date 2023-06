Nafta pojeftinila četiri odsto zbog rasta kamata

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Nafta je u čevrtak pojeftinila više od četiri odsto, pošto je povećanje kamatne stope odlukom Banke Engleske bilo veće od očekivanog i izazvalo zabrinutost za ekonomiju i potražnju za gorivom.

Ova bojazan nadvladala je podsticaj cijenama usljed iznenadnog pada zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenose Nezavisne novine.

Brent nafta je pojeftinila na 73,79 USD za barel, a barel sirove nafte u SAD-u košta 69,12 USD.

To pojeftinjenje poništilo je dobitke u prethodnoj sesiji trgovanja, tokom koje su cijene kukuruza i soje u SAD skočile na višemjesečne maksimume.

Banka Engleske podigla je kamatne stope za pola procentnog poena, što je više nego što se očekivalo, da bi suzbila upornu inflaciju. To je bilo 13. uzastopno povećanje kamatne stope u Velikoj Britaniji.

