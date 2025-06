Nada u dogovor SAD-a i Kine podstakla rast berzanskih indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli blizu rekordnih vrijednosti, jer se ulagači nadaju da će Sjedinjene Američke Države (SAD) i Kina postići dogovor o trgovini.

Dow Jones indeks ojačao je 0,25 odsto na 42.866 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,55 odsto na 6.038 poena, a Nasdaq indeks 0,63 odsto na 19.714 bodova.

U fokusu ulagača bili su razgovori između vodećih američkih i kineskih trgovinskih predstavnika u Londonu, koji traju od ponedjeljka, prenosi Hina.

Ulagači se nadaju dogovoru, kojim bi se trgovinski odnosi vratili u normalne okvire.

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, uveo je u aprilu velike carine na uvoz kineskih proizvoda, što je izazvalo trgovinske tenzije i oštar pad cijena dionica na svjetskim berzama.

No, prošlog mjeseca su se trgovinski predstavnici SAD-a i Kine na sastanku u Švajcarskoj dogovorili da će pregovarati.

To je smanjilo tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije, pa su se cijene dionica na Wall Streetu i ostalim svjetskim berzama oporavile.

Zahvaljujući tome, indeksi na Wall Streetu primakli su se svojim rekordnim vrijednostima, dostignutim u februaru.

„Očekuje se dogovor između Vašingtona i Pekinga, te da će carine biti smanjene. Stoga se tržišne valuacije vraćaju na nivoe na kojima su bile prije uvođenja Trumpovih recipročnih carina”, rekao je direktor u firmi Horizon Investments, Scott Ladner.

A na evropskim berzama trgovalo se oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,24 odsto na 8.853 boda, a pariski CAC 0,17 odsto na 7.804 poena. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,77 odsto na 23.987 bodova.

