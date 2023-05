Na Savjetovanju CG KO CIGRE o obnovljivim izvorima, energetskoj krizi i solarnoj energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže (CG KO CIGRE) će iduće sedmice u Budvi organizovati osmo Savjetovanje, čiji je cilj afirmacija i podsticanje stvaranja novog koncepta u energetici.

Kako je saopšteno iz CG KO CIGRE, na događaju, koji će biti održan od ponedeljka do petka, učestvovaće više od 200 naučnih i stručnih radnika i poslovnih ljudi iz Crne Gore i zemalja regiona.

„Za ovogodišnje Savjetovanje je prihvaćen 71 naučni rad iz Crne Gore i regiona koji će biti predstavljeni u okviru 15 studijskih komiteta, a osim rada komiteta na Savjetovanju je organizovana i tehnička izložba energetske opreme, instrumenata, usluga i softvera renomiranih domaćih i stranih proizvođača“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će teme okrugli stolova tokom 8. savjetovanja biti „Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore – tehnički izazovi i rješenja“ i „Energetske krize – upozorenja i lekcije“ i „Solarna energetika – izazovi, problemi, rješenja“.

Veliki pokrovitelji Savjetovanja su Crnogorski elektroprenosni sistem, Eletroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektrodistributivni sistem i EFT group.

