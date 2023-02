Na oglas za predsjednika Privrednog suda dvije prijave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na treći javni oglas za izbor predsjednika Privrednog suda prijave su podnijeli sudije Osnovnog suda u Podgorici Dragan Babović i Mladen Grdinić, saopšteno je Vijestima iz Sekreterijata Sudskog savjeta.

Iz tog organa su naveli, upitani za dalju proceduru izbora kandidata, da će shodno odredbama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Poslovniku, Komisija za napredovanje provjeriti blagovremenost i potpunost podnijetih prijava i sačiniti predlog za Sudski savjet.

”Ako budu ispunjeni svi uslovi, zakazaće se sjednica Savjeta na kojoj će se obaviti intervjui sa kandidatima”, naveli sui z Sekretarijata Sudskog savjeta.

Prijave za predsjednika Privrednog suda mogle su se dostavljati 15 dana od objavljivanja oglasa koji je raspisan 1. februara.

Na prvi poziv objavljen jula prošle godine se niko nije prijavio, a na drugi poziv raspisan 9. novembra je stigla prijava od Babovića, ali je odbačena jer nije ispunjavao uslove konkursa.

Drugi kandidat, sudija Grdinić, je u junu 2019. postao potpredsjednik Osnovnog suda u Podgorici. On je u avgustu 2020. godine u cjelosti odbacio tužbeni zahtjev bivše viceguvernerke Centralne banke Irene Radović kao neosnovan, a koji je ona vodila protiv CBCG i guvernera Radoja Žugića za mobing i diskriminatorsko ponašanje.

Pozicija predsjednika Privrednog suda je upražnjena nakon hapšenja bivšeg predsjednika Blaža Jovanića 9. maja prošle godine, protiv kojeg je prošle sedmice krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu za više desetina miliona EUR.

Odlučujući po zahtjevu disciplinskog tužioca za privremeno udaljenje sudije, Sudski savjet je 18. maja Jovanića privremeno udaljio od vršenja sudijske dužnosti, a za vršioca dužnosti predsjednika Privrednog suda imenovao Dijanu Raičković, sutkinju tog suda.

