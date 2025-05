Na kraju marta 1,35 miliona korisnika mobilne telefonije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je na kraju marta bilo 1,35 miliona korisnika mobilne telefonije, 0,91 odsto manje u odnosu na februar.

Broj korisnika u martu odgovara penetraciji od 217,25 odsto, navedeno je u izvještaju Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

U odnosu na isti prošlogodišnji period, broj korisnika u martu veći je 5,24 odsto.

Udio postpejd korisnika iznosio je 60,95 odsto, a pripejd 39,05 odsto.

Od ukupnog broja korisnika, najviše je imao M:tel 569,28 hiljada ili 42,02 odsto, zatim Crnogorski Telekom 466,01 hiljadu ili 34,39 odsto i One 319,58 hiljada ili 23,59 odsto.

M:tel je imao 50,96 odsto od ukupnog broja pripejd korisnika, Crnogorski Telekom 26,69 odsto, a One 22,35 odsto.

Crnogorski Telekom je u martu imao 39,33 odsto postpejd korisnika, M:tel 36,29 odsto, a One 24,38 odsto.

