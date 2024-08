Na kotorskoj rivijeri više od deset hiljada gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na kotorskoj rivijeri odmara 10,08 hiljada gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Kotor.

U privatnom smještaju boravi 7,98 hiljada gostiju, u hotelima 1,71 hiljadu, u hostelima 309, a u kampovima 86, prenosi Radio Kotor.

Državljani Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanije i Njemačke najbrojniji su gosti u privatnom smještaju, dok u hotelskom dominiraju Britanci, Amerikanci, Francuzi, Njemci, Turci i Kinezi.

Kotor je prošle sedmice obišlo 19,87 hiljada izletnika, najviše iz Turske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Poljske, Velike Britanije i Rusije.

