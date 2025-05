Na kotorskoj rivijeri odmara 3,71 hiljada gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na kotorskoj rivijeri, prema podacima lokalne Turističke organizacije (TO), odmara 3,71 hiljada gostiju.

Od ukupnog broja turista, 2,19 hiljada je u privatnom smještaju, 1,47 hiljada u hotelskom, 39 u hostelima, a 13 u kampovima, prenosi Radio Kotor.

Gosti iz Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) najbrojniji su u privatnom smještaju, dok u hotelskom dominiraju gosti iz Velike Britanije, Francuske, Rusije, Njemačke, Turske i SAD.

“Po posljednjem presjeku, prema podacima Turističko informativnog centra, grad je u srijedu obišlo 1,64 hiljade izletnika. U toku protekle sedmice, Kotor je obišlo 18,16 hiljada izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Njemačke, SAD, Francuske i Velike Britanije”, naveli su iz TO Kotor.

