Na konkurs stiglo 13 prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) prijavilo se 13 kandidata.

Prijave su poslali Ana Ćalasan, Ilija Anđelić, Milan Kuč, Milica Milošević, Miloš Bajić, Nebojša Jušković, Predrag Hajduković, Renato Brkanović, Veselin Popović, Zoran Kostić, Vukadin Stojanović, Radoje Karadžić i Vladislav Vlahović, piše Pobjeda.

List piše da su, prema navodima medija, Vukadin Stojanović i Radoje Karadžić u konfliktu interesa. Jedan zato što je vlasnik dvije kompanije koje pružaju usluge u vazdušnom saobraćaju, a drugi zato što je član Savjeta Agencije, pa kao takav može uticati na druge članove tog tijela ili glasati sam za sebe.

Zaposleni u ACV su trenutno Ana Ćalasan, Ilija Anđelić, Milan Kuč, Milica Milošević i Zoran Kostić. Miloš Bajić je do prije godinu i po radio i u vazduhoplovnoj industriji Srbije, čiji je, iače, državljanin. I Predrag Hajduković je ranije bio član Upravnog odbora Montenegro Airlinesa.

Renato Brkanović je od osnivanja Agencije pomoćnik izvršnog direktora. Veselin

Popović je u Agenciji bio na mjestu safety menadžera do prije tri godine, kad je prešao na istu poziciju u Portonovi. Vladislav Vlahović je bivši vojni pilot i komandant helikopterske jedinice na aerodromu u Podgorici.

Pobjeda piše da među kontroverznije kandidate spada Nebojša Jušković, predsjednik Demokratske stranka jedinstva, lider podružnice veterana 63. padobranske brigade, kluba koji vole i lokalni sveštenici SPC, kao i funkcioner raznih sveslovenskih udruženja i veliki rusofil.

Vlada odlazećeg premijera Dritana Abazovića je krajem juna prošle godine imenovala Juškovića kao predstavnika Ministarstva finansija za člana Odbora povjerenika u SO Budva. Na istoj je sjednici izabran i za redovnog člana Skupštine Kontrole letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA.

Nedavno su mediji pisali da postoji sumnja da je Karadžić u konfliktu interesa, jer je član Savjeta ACV i ne može glasati sam za sebe, o čemu će se tek raspravljati.

Vukadin Stojanovića, koji je nedavno konkurisao i za mjesto direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro, vlasnik je i osnivač dvije kompanije koje se u Crnoj Gori bave pružanjem usluga u vazduhoplovstvu.

U oglasu za mjesto direktora Agencije pozivaju se na Zakon o vazdušnom saobraćaju, koji propisuje da direktor ne može biti neko koje je u radnom odnosu ili je vlasnik ili suvlasnik ili član organa upravljanja u pravnim licima koja obavljaju poslove u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Stojanović je vlasnik i izvršni direktor dva privredna društva registrovana u Crnoj Gori, i to Airways Scenic & Charter i Airways Aviation Academy, kojima je osnovna djelatnost pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju.

Stojanović je, po Zakonu o sprečavanju korupcije, kada je imenovan za člana Odbora direktora To Montenegra trebalo da najkasnije za 30 dana prenese upravljačka prava na druga lica u svojim privrednim društvima, ali to do danas nije uradio.

Da je još jedan član u konfliktu interesa komentarisalo se u medijima zadnjih dana. Kandidat Radoje Karadžić, koji se prijavio na konkurs, i dalje je član Savjeta. Njegova kandidatura će biti predmet raspravljanja na Savjetu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u kom dijelu sjednice navedeni kandidat neće moći da prisustvuje zbog sukoba interesa, a shodno Zakonu o sprečavanju korupcije.

„Da li će Savjet prihvatiti njegovu kandidaturu u pogledu ispunjavanja uslova konkursa, te da li će eventualno prije razgovora sa kandidatima, od istog zatražiti da dostavi dokaz da je podnio ostavku na mjesto člana Savjeta, i sva pitanja u vezi sa tim, biće predmet raspravljanja na narednoj sjednici Savjeta“, objasnio je predsjednik Savjeta Dženan Kolić za Adria TV i podsjetio da kandidat za direktora ne može ujedno kao član Savjeta koji bira direktora glasati za sebe, jer bi odlučivao o svom privatnom interesu, što nije u skladu sa članom 7 i 8 Zakona o sprečavanju korupcije.

Naredna svjednica Savjeta još nije zakazana, a što se očekuje narednih dana.

Konkurs je raspisan 2. avgusta, trajao je 15 dana, a direktor Agencije imenuje se na period od četiri godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS