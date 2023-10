Na berzi oprez uoči izvještaja o zapošljavanju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, jer su ulagači oprezni uoči objave izvještaja o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao značajno da utiče na smjer tržišta.

Dow Jones oslabio je neznatno na 33.119 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,13 odsto na 4.258 poena, a Nasdaq indeks 0,12 odsto na 13.219 bodova.

Nakon rasta dan ranije, veći dio trgovanja u četvrtak indeksi su proveli u negativnom području, prenosi Hrportfolio.

Ulagači nijesu skloni riziku, jer će danas biti objavljen izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u septembru.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da je u tom mjesecu broj zaposlenih porastao za 170 hiljada, manje nego u avgustu kada je rast iznosio 187 hiljada.

Taj bi izvještaj mogao značajno da utiče na smjer tržišta, jer bi mogao da promijeni i očekivanja u vezi daljeg kretanja kamatnih stopa.

Čelnici američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), posljednjih sedmica ponavljaju da je moguće još jedno povećanje ključnih kamatnih stopa do kraja godine i da bi se cijena novca zbog visoke inflacije mogla zadržati na povišenim vrijednostima duže nego što se prvobitno očekivalo.

Predsjednica ogranka Fed-a u San Francisku, Mary Daly, kazala da možda neće biti potrebno dodatno povećavanje kamata, s obzirom na to da je monetarna politika i te kako u restriktivnom području i da su prinosi na obveznice porasli.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,53 odsto na 7.451 bod, a pariški CAC neznatno na 6.998 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je 0,2 odsto na 15.070 bodova.

