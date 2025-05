Mulešković: Osim „kataloških akcija“ moramo podržati i domaću proizvodnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Donosioci odluka, osim „kataloških akcija“, moraju implementirati mjere subvencioniranja crnogorske proizvodnje, jer je to jedini način da se ojača ekonomija i time pokuša cjenovno uticati na tržište, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.

On je komentarisao najavu potpredsjednika Vlade i ministra za ekonomski razvoj, Nika Gjeloshaja, da će od 15. maja, nakon isteka akcije Limitirane cijene, na snagu stupiti nove mjere kojima Vlada planira da utiče na cijene hrane.

Ova linija podrške obuhvatiće pretežno domaće proizvode, kako bi se podstakla domaća i poljoprivredna proizvodnja uz očuvanje privrednih aktivnosti i podsticaj turizmu. Iz resora Gjeloshaja još nije saopšteno da li će to podrazumijevati određenu subvenciju države ili će trgovcima ponovo biti ograničene marže.

Mulešković je za Pobjedu problematizovao ovakve pristupe, navodeći da mi i ne znamo kakav se efekat postigao sa ovim, kako ih naziva, kataloškim akcijama, imajući u vidu da javnosti nije prezentovana njihova evaluacija.

“I dalje produžavamo akcije, ali mislim da one ne mogu dugoročno imati efekta. Jasno je da je na globalnom nivou došlo do stabilizacije cijena, pa je upitno koliko su zapravo ove akcije, čak i kratkoročno, dovele do toga da ne dođe do većeg rasta cijena hrane u Crnoj Gori”, kazao je Mulešković dodajući da država, otkada je nagli rast cijena krenuo prije tri godine, nije uradila ništa konkretno.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je nedavno, na predlog predsjednika tog tijela, Borisa Mugoše, usvojio stavove sa konsultativnog saslušanja u vezi sa cijenama u trgovačkim lancima.

Odbor je ocijenio da je neophodno preduzeti dodatne mjere i akcije kako bi se zaštitio standard građana. Potrebno je i definisati konkretne korake u pravcu sistemskog rješavanja problema visokih cijena.

Odbor je takođe pozvao Vladu da razmotri smanjenje stope PDV-a na voće i povrće, mogućnost smanjenja PDV-a na mesne prerađevine, ta da sačini analizu opravdanosti akcizne politike na ostale proizvode.

Mulešković je, komentarišući predlog Odbora u vezi sa eventualnim smanjenjem PDV-a na pojedine proizvode, ocijenio da to može kratkoročno dovesti do pada cijena, ali da je za dugoročna rješenja neophodna jasna strategija upravljanja i jačanja crnogorskih proizvoda, uz dodatne subvencije, ali istovremeno i smanjivanje troškova javne uprave.

On je upozorio da sada na globalnom nivou ponovo dolazi do rasta cijena od tri do četiri odsto, očekujući da se to prelije i kod nas.

“PDV na voće i povrće je trebalo i ranije smanjiti, to će donijeti blago smanjenje cijena. Ali opet je pitanje koliko je to dugoročno održivo, imajući u vidu da naše finansije u velikoj mjeri zavise od naplate PDV-a. Uz to, imajući u vidu naplatu u prva tri mjeseca, jasno je da je državi neophodan mnogo veći priliv”, kazao je Mulešković.

On je dodao da se ipak mora razmišljati i o tome da se pomogne građanima i raditi na smanjenju tekućih troškova i racionalizaciji javne uprave.

