Mulešković: Javne finansije konsolidovati i kroz smanjenje plata funkcionerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski analitičar Mirza Mulešković saopštio je da je neminovno da će rast akciza usloviti novi talas poskupljenja, te da se javne finansije mogu konsolidovati i kroz smanjenje zarada javnom sektoru.

“Često se čuje narativ da su privrednici krivi zbog marži i da krše zakon, ako neko krši zakon treba ga procesuirati. Povećali smo akcize, zašto ne bi smanjili plate u javnom sektoru, poslanika, ministara, premijera i na taj način pokazali solidarnost. Ajde da nekad ne bude samo privreda solidarna, već svi segmenti društva. Na taj način možemo konsolidovati javne finansije, koje su definitivno u problemu čim donosimo ovakve mjere već u februaru”, ocijenio je Mulešković u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG.

On je objasnio da je javna potrošnja problem jer je donijet veliki broj zakona sa ciljem uvećanja zarada u javnom sektoru, a nije donijeta nijedna mjera racinalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, prenosi portal RTCG.

“Rast zarade u javnoj upravi je veći nego u privatnom sektoru i to motiviše mlade da posao traže u javnoj upravi, umjesto u privatnom sektoru, što nije dobro za mali sistem kakav je naš. Posebno treba istaći da su ove mjere donošene bez adekvatne ekonomske analize”, poručio je Mulešković.

Prema njegovim riječima, neminovno je da imamo problem sa javnim fianasnijama.

“Ali postavlja se pitanje zašto ovaj set akciza nije usvojen sa budžetom. Sa ovakvim rješenjima ćemo dodatno opteretiti privredu”, smatra Mulešković.

