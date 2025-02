Mujović i Joković razgovarali o funkcionalnosti kompanije Plodovi Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviće, kako su rekli njihovi predstavnici, saradnju u cilju bolje funkcionalnosti kompanije Plodovi Crne Gore i efikasnijem korišćenju imovine.

Gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, sastali su se danas u zgradi Glavnog grada kako bi razgovarali o načinima na koje se, kroz zajedničke djelovanje, mogu staviti u punu funkciju resursi i potencijali Podgorice.

Sagovornici su ocijenili da je jasan cilj da se unaprijedi infrastruktura i stvore uslovi za efikasnije poslovanje i bolje snabdijevanje tržišta kvalitetnim domaćim proizvodima.

Mujović je istakao značaj objekata kao što je Distributivni centar, odnosno objekta koji dobrim dijelom pripadaju Plodovi Crne Gore, naglašavajući da njihova trenutna funkcionalnost nije na zadovoljavajućem nivou.

“U Podgorici se nalazi veliki Distributivni centar, kao i dio objekata preduzeća Plodovi, ali njihova upotreba nije na nivou na kojem bismo željeli da bude. Zbog toga smo danas razgovarali o modalitetima prevazilaženja ove situacije, uključujući i mogućnost raspodjele imovine, kako bi Glavni grad preuzeo upravljanje nad njom i integrisao je u rad našeg preduzeća Tržnice i pijace. Time bismo osigurali efikasnije funkcionisanje ovih objekata u interesu građana i lokalne privrede,” kazao je Mujović.

Joković je zahvalio Mujoviću i njegovom timu na konstruktivnom sastanku, ističući spremnost Ministarstva da pruži podršku u rješavanju ovog pitanja. On je naveo da će preduzeti konkretne korake ka ispitivanju zakonitosti sticanja imovine, što će biti osnova za dalje aktivnosti.

“Smatramo da imamo kapacitete da napravimo moderan i funkcionalan Distributivni centar, koji će značajno poboljšati snabdijevanje i trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Na današnjem sastanku tražili smo najbolje modalitete za realizaciju tog cilja. Dogovorili smo sprovođenje procjene imovine i definisanje narednih koraka kako bismo što prije došli do konačnog rješenja, koje će zadovoljiti interese kako Vlade i Ministarstva poljoprivrede, tako i, prije svega, građana Podgorice”, naveo je Mujović.

Plodovi Crne Gore je akcionarsko društvo osnovano 2004. godine sa ciljem otkupa, distribucije, prerade i konzervisanja voća i povrća, ali je njegova funkcionalnost daleko ispod planiranog nivoa. Većinski vlasnik je Glavni grad Podgorica sa 53 odsto udjela, dok Vlada posjeduje 25 odsto kapitala, u vlasničkoj strukturi učestvuju i Udruženje poljoprivrednih proizvođača voća i povrća Ratar sa 10,65 odsto i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Malesija sa 10,65 odsto.

Nova gradska uprava iskazala je opredijeljenost da ovaj problem riješi, ne dozvoljavajući da imovina propada, a da poslovanje ne bude profitabilno.

Planovi postoje, ali je prvenstveno potrebno riješiti formalno-pravne nejasnoće u vezi sa vlasništvom.

