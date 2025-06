Mugoša: Zatvaranjem poglavlja 5 Vlada ne može primijeniti sporazum sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zatvaranjem Poglavlja 5 – Javne nabavke, potvrđeno je da Vlada ne može primijeniti sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) onako kako je napisan, saopštio je šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) u Skupštini i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša.

“U petak je privremeno zatvoreno poglavlje 5 i to je, iako je u pitanju mnogo sporija dinamika zatvaranja poglavlja od obećane, značajna vijest za Crnu Goru”, naveo je Mugoša u saopštenju.

Međutim, kako je istakao, veoma je važno pročitati što piše u dokumentu koji definiše stav EU po pitanju ovog poglavlja (EU common position regarding chapter 5).

“Tu se suštinski potvrđuje ono što smo govorili, a to je da Vlada ne može primijeniti sporazum sa UAE onako kako je zapisano u sporazumu”, tvrdi Mugoša.

On je kazao da u navedenom dokumentu EU naglašava da bilo koji međunarodni sporazumi koje Crna Gora zaključi treba da budu u skladu sa pravnom tekovinom EU (acquis) i sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Crne Gore i EU.

“Ostaje ključno da se ne zaobilazi primjena nacionalnog zakonodavstva i pravne tekovine EU o javnim nabavkama, te da se poštuju principi nediskriminacije, fer konkurencije, jednakog tretmana kompanija i transparentnosti u postupcima javnih nabavki”, navodi se u dokumentu EU.

Prema riječima Mugoše, EU takođe konstatuje da je sporazum o saradnji u turizmu i razvoju nekretnina, zaključen 28. marta između crnogorske i Vlade UAE, a ratifikovan od crnogorskog parlamenta 3. juna, predvidio da su svi ugovori, programi i dalji sporazumi sa investitorima iz UAE izuzeti od zakonodavstva obje zemlje koje se odnosi na javne nabavke, javne tendere i konkurentske postupke.

On je rekao da je ključno da Crna Gora obezbijedi da sprovođenje ovog sporazuma ne bude u suprotnosti sa pravnom tekovinom EU u oblasti javnih nabavki i da bude u skladu sa principima iz SSP-a, uključujući transparentnost, jednak tretman i nediskriminaciju, kao i da će EU pažljivo pratiti sprovođenje sporazuma i spremna je da pomogne Crnoj Gori u tom pogledu.

Mugoša je zaključio da će EU takođe posebno pratiti da primjena međunarodnih sporazuma ne bude u suprotnosti sa pravnom tekovinom EU i da će, ukoliko bude potrebno, ponovo razmotriti ovo poglavlje u odgovarajućem trenutku.

