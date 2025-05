Mugoša: Upozoravajući pad kvaliteta stranih investicija u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) u Skupštini i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša, ukazao je na veoma zabrinjavajući trend pada kvaliteta stranih ulaganja u Crnoj Gori.

On je na svom nalogu na mreži X komentarisao podatke iz najnovije analize Savjeta stranih investitora (SSICG) o stranim ulaganjima u proteklih šest godina.

Mugoša je naveo da duži vremenski upozorava na veoma ozbiljno pogoršanje strukture stranih ulaganja, odnosno drastični pad produktivnih investicija u posljednjih pet godina, u preduzeća i realnu privredu, a rast u nekretnine, koje dugoročno ne doprinose stvaranju novih vrijednosti i ekonomskom rastu.

“Naime, 2018. gotovo 40 odsto ulaganja je bilo u produktivne investicije, a 21 odsto u nekretnine, dok je u prošloj godini situacija gotovo obrnuta jer se 51 odsto svih stranih investicija odnosilo na nekretnine, a samo 12,8 odsto u produktivne investicije”, precizirao je Mugoša.

U prošloj godini su, kako je dodao, produktivne investicije niže čak 70 odsto nego u 2018.

“Nepredvidiv poslovni ambijent – česte izmjene propisa, njihova selektivna primjena, slaba vladavina prava i institucionalna i politička nestabilnost, nedostatak strateškog pristupa, neefikasnost javne administracije su razlozi koji utiču na pad povjerenja i smanjenje produktivnih investicija”, zaključio je Mugoša.

