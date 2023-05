Mugoša predstavio set mjera za poboljšanje položaja penzionera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) i kandidat na koalicionoj listi Zajedno, Boris Mugoša, predstavio je, u okviru izbornog programa, set mjera za unapređenje položaja penzionera, kojima se, između ostalog, predviđa uvećanje penzija od 20 odsto.

On je objasnio da se prva mjera odnosi na uvećanje većine penzija od 20 odsto, dok je predviđeno i povećanje iznosa penzija iznad državnog prosjeka od deset odsto. Sve to podrazumijeva i dalji rast minimalnih penzija, koje bi trebalo da iznosi 350 EUR.

Mugoša je saopštio da se druga mjera odnosi na korisnike takozvanih srazmjernih penzija.

„Poboljšanje nezavidnog položaja većine korisnika tih penzija podrazumijeva adekvatnije zakonsko prepoznavanje te kategorije, koje će omogućiti da ukupni iznos srazmernih djelova ne može biti niži od minimalne penzije“, objasnio je Mugoša.

On je dodao da su predložili uvođenje takozvanih socijalnih penzija za sve građanke i građane starije od 67 godina, koji nemaju penziju. Iznos za pojedinca, samca, bi bio 70 odsto najniže penzije, odnosno 80 odsto za dva člana porodice, koji imaju preko 67 godina i ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja.

Mjere, prema riječima Mugoše, podrazumijevaju i nastavak realizacije projekta izgradnje novih objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera koji nemaju riješeno stambeno pitanje, jer i dalje ima na stotine takvih penzionerskih porodica.

Osim toga, programom koalicije Zajedno predviđeno je i stvaranje pretpostavki za izgradnju još tri doma za stare, u Podgorici, južnoj i sjevernoj regiji Crne Gore, kao i omogućavanje besplatnog autobuskog i željezničkog javnog prevoza za penzionere i starije od 67 godina.

Mugoša je naveo da se jedna od mjera odnosi i na pokretanje servisa senior kartica, koji će svim penzionerima i starijim od 67 godina omogućiti da ostvaruju popuste u zdravstenim ustanovama, prodajnim i ugostiteljskim objektima i ustanovama kulture.

Navedene mjere, kako je objašnjeno, uključuju i razvoj usluga podrške penzionerima, kroz osnaživanje službe geronto servisa i obezbjeđivanje mobilnih timova za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite posebno ranjivim kategorijama starih osoba.

Mugoša je ocijenio i da je u periodu drastičnog rasta cijena, odnosno troškova života izostala adekvatna podrška velikom broju penzionera, kao i da će sredstva za navedene mjere predviđene izbornim programom značajnim dijelom biti obezbijeđena racionalizacijom određenih postojećih budžetskih izdataka, kao što su ugovori o djelu, konsultantske usluge, zakup objekata, službena putovanja i reprezentacije i administrativni materijal, i njihovim preusmjeravanjem na podršku penzionerima.

