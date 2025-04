Mugoša: Moraju se poštovati Ustav i zakoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Niko u Crnoj Gori nije protiv investicija, ali se moraju poštovati Ustav, nacionalno zakonodavstvo, interesi lokalne zajednice i obaveze na EU putu, saopštio je predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Boris Mugoša.

On je komentarišući sporazume sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), koje će Skupština razmatrati u utorak, rekao da je Crna Gora prvi put potpisala sporazum sa nekom državom u kojem ta zemlja učestvuje u određivanju projekata od javnog interesa.

„Prvi put Crna Gora potpisuje sporazum u kojem se razvoj nekretnina tretira kao oblast ekonomske saradnje“, naveo je Mugoša na društvenoj mreži X.

On je dodao i da sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina derogira nacionalno zakonodavstvo, odnosno Ustav, zakon o javnim nabavkama, državnoj imovini i uređenju prostora.

„Navedeni sporazum dovodi u pitanje standarde EU, odnosno naše obaveze na EU putu. Crna Gora ima mnogo konkretnih obaveza – daje zemljište, infrastrukturno oprema lokacije, planove dogovora sa investotorom i daje dozvole u najkraćem roku, a UAE samo jednu jasnu, a to je da ohrabri investitora“, rekao je Mugoša.

On je upozorio i da nema procjene potencijalnog ogromnog finansijskog opterećenja na budžet zbog brojnih konkretnih obaveza države.

„Prevod sporazuma na crnogorski jezik o kojem Skupština odlučuje otvara suštinske dileme u odnosu na sporazum na engleskom“, naveo je Mugoša i dodao da nema arbitraže, što komplikuje pitanje potencijalnih sporova, jer se UAE izuzima od sporova Crne Gore sa investotorom.

On je ponovio da niko nije protiv investicija.

„Takve i slične dnevnopolitičke manipulacije su jasno ogoljene prethodnih nekoliko dana. Mora se poštovati Ustav i nacionalno zakonodavstvo, interesi lokalne zajednice, kao i obaveze na EU putu“, zaključio je Mugoša.

