Mugoša: Crnoj Gori prijeko potrebna rekompozicija na političkoj sceni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je prijeko potrebna rekompozicija na političkoj sceni u završnoj i najkompleksnijoj fazi EU integracionog procesa, saopštio je predsjednik poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša, komentarišući koncesioni postupak za aerodrome.

“Sve ostalo će voditi novim i novim pravno-političkim improvizacijama, partijskim ucjenama i trgovinama, koje će značiti propuštanje nevjerovatne šanse koju imamo i obaveze koju dugujemo barem prema 80 odsto građana Crne Gore, a to je da naša zemlja bude prva sljedeća članica EU”, naveo je Mugoša u saoptšenju.

On je, komentarišuću aktuelna dešavanja u vezi sa koncesijom za aerodrome, podsjetio da je premijer Milojko Spajić pozvao Tendersku komisiju da pažljivo razmotri ekspertske stavove Svjetske banke – IFC, “kako bismo ovaj važan postupak doveli do kraja, u najboljem interesu građana i Crne Gore”.

“Navedenu komisiju nije formirao premijer i on nema nadležnosti nad tom komisijom. Nju je formiralo resorno Ministarstvo saobraćaja i Tenderska komisija navedenom Ministarstvu podnosi izvještaj o radu, a ne Vladi i premijeru”, naveo je Mugoša.

Prema njegovim riječima, ovakvo obraćanje premijera je svojevrsni pritisak na samostalnost i nezavisnost u odlučivanju članova komisije. Ako postoji sumnja u postupanje nekih članova onda se, kako je rekao, zna što je procedura.

“Ako je tačna medijska informacija da je Vlada odložila sjednicu Tenderske komisije, odnosno da je zadužila potpredsjednik Vlade i predsjednika Tenderske komisije, Nika Gjeloshaja, da sjednicu koja je zakazana za danas, sa početkom u deset sati, ne održi prije upoznavanja članova Vlade o navedenom pismu i sprovedenim aktivnostima Tenderske komisije, to takođe predstavlja miješanje Vlade u nešto što nije njena nadležnost, jer ovu komisiju nije formirala Vlada, već Ministarstvo saobraćaja”, smatra Mugoša.

On je kazao da je sve što se dešava oko navedenog koncesionog postupka – odustajanje jednog kanidata, najavu ostavki članova Tenderske komisije, najavu izlaska konsultanta iz procesa, uključujući i predlaganje pa povlačenje zakonske namjere Vlade da oduzme opštinama procenat prihoda od koncesione naknade, još jedan u nizu pokazatelja neozbiljnosti i neodgovrnosti Vlade i na “golim” foteljaškim interesima skrojene parlamentarne većine.

