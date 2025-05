Mugoša: Crnogorskoj ekonomiji nasušno potrebna ozbiljna strategija razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nelikvidnost privrednih subjekata jedan je od najozbiljnijih izazova crnogorske ekonomije, kojoj je nasušno potrebna ozbiljna strategije razvoja, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša.

“U odnosu na kraj 2020. godine preko dvije hiljade je više blokiranih firmi i preduzetnika, a iznos blokiranog duga je povećan za 660 miliona EUR”, napisao je Mugoša na svom nalogu na mreži X.

On je rekao da već duže vrijeme predlaže konkretne mjere u cilju poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata.

“Osim povoljne kreditne podrške, potrebno je u kontinuitetu raditi na smanjenju (para)fiskalitefa, zatim preći na model plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) po naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi, primijeniti institut multilateralne kompenzacije odnosno prebijanja obaveza i potraživanja između više privrednih subjekata”, kazao je Mugoša.

On je naveo da je potrebno bolje i dosljednije primjenjivati antimonopolske politike, kao i kontrolisati rokove izmirenja novčanih obaveza u cilju eliminisanja prakse “besplatnog kreditiranja” pojedinih privrednih aktera od dobavljača i podrške privrednim subjektima koji su pred gašenjem usljed problema naplate potraživanja nastalih metodom prisiljavanja na nerazumno duge rokove plaćanja.

“Crnogorskoj ekonomiji je nasušno potrebna ozbiljna strategija razvoja koja će za period od narednih desetak godina jasno definisati neophodne strukturne reforme koje će doprinijeti njenoj diversifikaciji, unapređenju njene likvidnosti, konkurentnosti i produktivnosti”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS