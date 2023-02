M:tel unapređuje TV platformu i otključava TV kanale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija M:tel kontinuirano osluškuje potrebe svojih korisnika i unapređuje postojeća i kreira nova rješenja kako bi pružila najsavremeniji servis i najbolju uslugu.

“U toku su pripreme na unapređenju TV platforme usljed čega će doći do promjene frekvencija pojedinih TV kanala”, navodi se u saopštenju.

M:tel je obavijestio korisnike da će te aktivnosti sprovoditi u vremenskom trajanju od dva sata, u noći između nedjelje i ponedjeljka od ponoći do dva sata ujutro.

“Nakon toga biće potrebno da korisnici koji koriste CAM modul urade pretragu TV kanala”, rekli su iz M:tel-a.

Iz M:tel-a su poručili da korisnik uputstvo za pretragu može pronaći na linku: https://mtel.me/Binary/51151/Uputstvo-za-TV.pdf

“Ukoliko korisnik ima bilo kakvih poteškoća da podesi kanale na svom TV uređaju iz kompanije M:tel najljubaznije mole za razumijevanje i savjetuju da u tom slučaju korisnici pozovu Korisnički servis na broj 1600 gdje će dobiti dodatna uputstva i pomoć. Ukoliko bude neophodno tehničke službe M:tel-a su na raspolaganju korisnicima”, navodi se u saopštenju.

Pored unapređenja platforme, u cilju kvalitetnijeg korisničkog iskustva, M:tel poklanja otvorene TV kanale do 1. marta. Ponuda se ne odnosi na paket Zadruga.

