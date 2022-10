MTEL postao i mobilni operator u Sjevernoj Makedoniji

Skoplje, (MINA-BUSINESS) – MTEL, član Telekom Srbija grupe, od danas počinje da pruža nove usluge u Sjevernoj Makedoniji – mobilnu telefoniju i internet, kao i pakete usluga koje uključuju i satelitsku televiziju.

„MTEL na ovaj način proširuje svoju ponudu vrhunskih servisa i ekskluzivnih digitalnih sadržaja, koji korisnicima nude drugačije iskustvo u domenu telekomunikacija“, navodi se u saopštenju.

Ponuda koju MTEL od sada nudi korisnicima osmišljena je prema potrebama i željama građana, kao i prema osobenostima domaćeg telekomunikacionog tržišta.

Generalni direktor MTEL-a, Marko Lopičić, kazao je da su za ovih godinu, koliko su prisutni na tržištu, korisnici imali priliku da ih upoznaju i da isprobaju uslugu i podršku koju im pružaju.

„Od danas mogu da nam se obrate za vrhunsko iskustvo mobilne telefonije i interneta, televizije i paketa usluga. Posebno bih korisnicima skrenuo pažnju na našu ponudu u pripejd segmentu, za koju smo uvjereni da će predstavljati pravo osvježenje na tržištu“, rekao je Lopičić.

Izdvaja ih, kako je dodao, i ponuda digitalnih servisa.

„Naši korisnici će moći da dobiju ekskluzivan pristup aplikacijama mPlay TV i Balkanmyusic koje nude najbolji izbor zabavnog sadržaja, kako serijskog programa i filmova, tako i atraktivne muzike“, kazao je Lopičić.

Telekom Srbija grupa, u okviru koje posluje i MTEL, nastoji da na svakom tržištu na kojem posluje ponudi kvalitetne usluge i vrhunsku ponudu, uvijek iznova poboljšavajući iskustvo korisnika.

Povodom početka pružanja usluga mobilne telefonije, generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, je podsjetio da MTEL dolazi iz porodice regionalnog lidera, što će se svakako pozitivno odraziti i na kvalitet ukupne ponude na tržištu.

„Izdvaja nas dobro poznavanje poslovanja u ovom regionu, jer pružamo usluge i ekskluzivne sadržaje putem multimedijalnih platformi na cijelom području, od Sjeverne Makedonije do Slovenije. Od MTEL-a ubuduće treba očekivati nove investicije, otvaranje novih radnih mjesta i širenje mreže lokalnih partnera“, rekao je Lučić.

Prema njegovim riječima, Telekom Srbija je u ovom trenutku u velikoj ekspanziji.

„Dok ovdje počinjemo da nudimo nove usluge, istovremeno širimo djelatnost naših zavisnih preduzeća na području Evrope, kao nedavno u Švajcarskoj, a plan je da uskoro budemo prisutni na tržištima u Njemačkoj i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)“, rekao je Lučić.

Telekom Srbija grupa već pruža usluge u oblasti mobilne telefonije, interneta i televizije za više od 11 miliona korisnika u regionu i Evropi.

Kompanija konstantno nastoji da svojim korisnicima predstavi nove koncepte usluga, da unaprijedi iskustvo kroz inovativnu ponudu, ali i da bude pokretač razvoja kako lokalnog, tako i regionalnog tržišta ka potpunoj digitalnoj transformaciji.

