Morsko dobro traži zakupce za 96 budvanskih kupališta od Jaza do Buljarice

Budva, (MINA-BUSIENSS) – Preduzeće Morsko dobro raspisalo je javni poziv za davanje u zakup 96 kupališta na području Opštine Budva, od Jaza do Buljarice.

Ovo je prvi u nizu tendera koje će ta državna kompanija raspisati u narednim danima, a kojima će biti obuhvaćeno i ostalih pet primorskih opština, prenosi portal Vijesti.

Kako piše u javnom pozivu, javno otvaranje ponuda, pojedinačno za svaku lokaciju, biće organizovano 3. marta.

Iz Morskog dobra su ranije objasnili da su svi koji namjeravaju da učestvuju na tenderu dužni da otkupe tendersku dokumentaciju.

Cijena tenderske dokumentacije je 100 EUR.

Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno, ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi – konzorcijum, koji mora ispuniti uslove javnog poziva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS