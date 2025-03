Morsko dobro pozvalo SDT da ispita ponude za zakup plaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro pozvalo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da se uključi u provjeru ponuda sa izuzetno visokim nivoima na pojedinim lokacijama u opštini Budva.

“Iako je tenderski postupak do sada tekao u najboljem redu, uočili smo da je na pojedinim lokacijama u opštini Budva došlo do podnošenja ponuda sa izuzetno visokim iznosima, što je izazvalo posebnu pažnju medija”, navodi se u saopštenju.

U Morskom dobru su, s obzirom na to da sumnjaju da te ponude nijesu rezultat racionalnih poslovnih odluka, pozvali Specijalno državno tužilaštvo da se uključi u provjeru da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke.

“Odluku o daljem postupanju donijećemo u saradnji sa resornim Ministarstvom i Vladom u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka”, kazali su iz Morskog dobra.

Iz Morskog dobra su rekli da je drugi dan tenderskog postupka otvaranja ponuda za zakup lokacija za opštine Bar i Ulcinj, gdje je kao i prethodnog dana, veliki broj ponuđača formirao red za predaju tenderske dokumentacije.

“Jučerašnji dan postupka protekao je besprekorno, što nam daje za pravo da očekujemo uspješno i transparentno okončanje ovog procesa”, dodaje se u saopštenju.

Iz Morskog dobra su rekli da već sada mogu konstatovati da nijedno preduzeće u javnom vlasništvu nikada do sada nije ostvarilo ovakav poslovni napredak između dva javna poziva.

“Nakon prvog dana izvjesno je da će prihodi biti višestruko uvećani, što dodatno potvrđuje opravdanost odluke o povećanju početnih cijena zakupa”, zaključuje se u saopštenju.

