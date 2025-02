Morsko dobro planira devet miliona EUR od trajektne linije

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Morsko dobro očekuje da će njegov Sektor za pomorski i priobalni prevoz koji upravlja trajektima na jedinoj trajektnoj liniji u državi, preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj, ove godine prihodovati ukupno devet miliona EUR, pišu Vijesti.

To je nešto iznad trećine od ukupnih prihoda ove državne kompanije koji su planirani na iznos od 26,63 miliona EUR.

Troškovi fukcionisanja trajektne linije prema projekciji menadžmenta Morskog dobra iznosiće 7,02 miliona EUR, što znači da bi od ovog posla Morskom dobru u ovoj godini trebalo da ostane čistih skoro dva miliona EUR zarade.

To se navodi planu korišćenja sredstva preduzeća za ovu godinu, koji je nedavno usvojila Vlada.

U planu piše da će Morsko dobro ove godine na otplatu glavnice i kamata kredita uzetih kod komercijalnih banaka 2023. godine za kupovinu flote nekadašnjeg privatnog operatera trajektne linije, kompanije Pomorski saobraćaj i još po jednog broda u Hrvatskoj i Grčkoj, izdvojiti 1,4 miliona EUR.

Troškovi zarada zaposlenih, tekućih i opštih poslova za trajektnu liniju ove će godine iznositi 2,23 miliona EUR, dok će troškovi goriva za brodove biti 1,5 miliona EUR. Za remonte i održavanje trajekta sa zavisnim troškovima Morsko dobro će ove godine izdvojiti 1,45 miliona EUR.

Planirani su obimniji remonti trajekata Grbalj, Teodo i Perast, kao i agregatna zamjena glavnih pogonskih motora na Grblju rezervnim repariranim motorima.

Trajekti Morskog dobra su na liniji Kamenari-Lepetane u januaru ove godine prevezli ukupno 90,73 hiljade vozila svih kategorija. To je oko 550 vozila manje nego u istom mjesecu prošle godine, ali je finansijski prihod bio oko 26 hiljada EUR veći nego u januaru prošle godine.

“To upućuje na zaključak da smo prošlog mjeseca imali manji pad u broju prevezenih putničkih automobila, ali da je znatno u odnosu na uporedni period prošle godine porastao broj prevezenih teških teretnih vozila”, kazao je Vijestima rukovodilac trajektne linije Morskog dobra, Aleksandar Crvenko.

Inače, u menadžmentu trajektne linije razmišljaju da zbog tendencija koje su unazad nekoliko mjeseci primjetna kada je u pitanju struktura vozila koja se brodovima prevoze preko tjesnaca Verige, rukovodstvu Morskog dobra predlože da se izmijene cijene važećih cijena karata i povećaju za četvorosovinske kamione – kipere i miksere za beton koji sa teretom koji voze ukupne mase preko 40 tona, svojim velikim osovinskim opterećenjem loše utiču na palube trajekata, ukrcajne rampe i druge dijelove brodske konstrukcije.

Čestim prevozom ovako teških vozila, brodovi se više habaju i brže amortizuju.

Uz to, posljednjih je mjeseci primjetan i trend izuzetnog povećanja broja šlepera koji živu stoku transportuju iz zapadne Evrope prema Albaniji, koristeći put preko crnogorskog primorja i trajekte u Boki. Osim što ovi kamioni pojačavaju ionako već problematične saobraćajne gužve i zastoje u Tivtu i Herceg Novom, zbog prirode tereta koji voze, ovi šleperi za sobom šire izuzetno intenzivne neprijatne mirise zbog prevoza stoke.

Stoga menadžeri trajektne linije smatraju da bi, u cilju destimulisanja vozača šlepera sa živom stokom, bilo uputno cijenu trajektne karte za ta vozila povećati najmanje 100 odsto. Aktuelna cijena karte za ove šlepere iznosi 25,5 EUR, kao i za sva ostala teretna vozila iz te kategorije, dok je aktuelna cijena karte za teške kipere i miksere za beton koji spadaju u takozvanu vangabaritna vozila 29 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS