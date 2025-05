Morsko dobro osigurava četiri trajekta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro raspisalo je tender za osiguranje četiri trajekta, Grbalj, Trideseti avgust, Ruka pravde i Teodo, čija je ukupna vrijednost 43 hiljade EUR, a ponude se mogu podnositi do 2. juna.

Crnogorski trajekti moraće da budu osigurani u skladu s međunarodnim standardima za odgovornost u pomorskom saobraćaju (P&I osiguranje za trajekte), a osiguranje će obuhvatiti moguće štete prema posadi, drugim brodovima i objektima na moru, pišu Vijesti.

Obavezno osiguranje, kako predviđa Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe, odnosiće se na odgovornost brodara u slučaju sudara, oštećenja imovine trećih lica ili nesreća na moru, u skladu s međunarodnim konvencijama.

Osiguranje se zaključuje na godinu.

“Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Morskom dobru garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od deset odsto od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora“, piše u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju opravdanog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja ugovora, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, kako se dodaje, dužan je da prije isteka roka važenja, na zahtjev Morskog dobra produži rok važenja garancije za dobro izvršenje ugovora.

„U garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv”, piše u tenderskoj dokumentaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS