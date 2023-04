Morsko dobro da nabavi tri trajekta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju Morskog dobra u vezi sa postupkom nabavke preostalih neophodnih trajekata za nesmetano funkcionisanje saobraćaja na liniji Kamenari-Lepetane i zadužila to preduzeće da sprovede postupak njihove kupovine.

“Vlada je zadužila Morsko dobro da sprovede hitan postupak kupovine tri trajekta, odnosno pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se obezbijedio kontinuiran i nesmetan prevoz trajektima na relaciji Kamenari-Lepetane”, navodi se u Informaciji, koja je usvojena na telefonskoj sjednici Vlade.

Morsko dobro je prethodno raskinulo ugovor o korišćenju morskog dobra sa preduzećem Pomorski saobraćaj, pa je prevoz trajektima te kompanije na navedenoj relaciji obustavljen.

Vlada je potom dala saglasnost Morskom dobru da sprovede hitan postupak javne nabavke kupovine ili zakupa do šest trajekata i prateće opreme za njihovo funkcionisanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Morsko dobro je takođe zaduženo da u cilju obezbjeđivanja sredstava za te namjene, u roku od 30 dana od pokretanja javne nabavke počne pripremu izmena Plana korišćenja sredstava za ovu godinu.

Preduzeće je sprovelo pregovarački postupak za nabavku trajekta za prevoz vozila i putnika sa krmenom i pramčanom rampom, odnosno RORO putničkog broda, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zbog hitnosti.

Trenutno na liniji Kamenari-Lepetane saobraćaju dva trajekta ukupnog kapaciteta 80 vozila.

“S obzirom na to da je na pragu turistička sezona, a da je broj vozila koji koriste ovu trajektnu liniju konstantno u porastu, ova dva trajekta ubrzo neće biti dovoljna da obezbijede nesmetano odvijanje saobraćaja”, navodi se u Informaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS